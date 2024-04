Um vídeo impressionante, que você confere a seguir, mostra o momento em que dois helicópteros se chocaram no ar na Malásia. O acidente aconteceu nesta terça-feira (23).

De acordo com informações do g1, o acidente aconteceu no oeste do país, próximo à base naval de Lumut. Nas imagens é possível observar diversas aeronaves no céu, quando ocorre o acidente.

Segundo o governo local, os helicópteros faziam parte de um ensaio para um desfile da Marinha Real da Malásia. Após os choques, os dois helicópteros caíram em um complexo esportivo.

Assista ao vídeo que mostra o momento em que as duas aeronaves colidem no ar:

🇲🇾 | Dois helicópteros militares caem após colisão aérea na Malásia, matando todas as 10 pessoas a bordo. pic.twitter.com/Oa4BSfQZ4f — World Events 🌎 (@Eventmund) April 23, 2024

Veja a colisão por outro ângulo:

Dois helicópteros caíram na cidade malaia de Lumut durante um voo de treinamento antes de um desfile aéreo para marcar o 90º aniversário da Marinha Real do país.



O Serviço de Bombeiros e Resgate da Malásia disse que 10 tripulantes de ambos os veículos morreram. pic.twitter.com/NUt9Yf8E5v — Guerra na Ucrânia (@Guerranaucrania) April 23, 2024

Segundo a Marinha, as 10 pessoas que estavam nas aeronaves não sobreviveram. Sete vítimas estavam em um helicóptero modelo AW139 e as outras três na outra aeronave.

Vídeo impactante mostra dois helicópteros militares colidindo no ar na Malásia; 10 pessoas morreram Imagem: reprodução redes sociais

