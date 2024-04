Turista caiu em um vulcão ativo enquanto posava para uma foto

Uma turista caiu de mais de 70 metros direto para a morte na Indonésia, depois de tropeçar enquanto tirava fotos na beira de um vulcão ativo. A mulher, identificada como Huang Lihong, cidadã chinesa de 31 anos, estava com seu marido em um passeio guiado por Ijen, um parque vulcânico em Java Oriental, quando caiu no cratera no último sábado, 20 de abril de 2024, conforme relatado pelo Hongxing News.

O casal havia subido ao topo do vulcão ativo, conhecido por seu popular fenômeno de ‘fogo azul’, para assistir ao nascer do sol. O guia turístico então disse às autoridades que Lihong inicialmente havia mantido uma distância segura da borda da cratera depois de ser repetidamente advertida sobre os perigos enquanto posava para as fotos.

Mas depois começou a andar para trás para se aproximar mais, então acidentalmente pisou em sua roupa longa, tropeçou e caiu na boca do vulcão. Uma foto circulando na mídia local mostrava Lihong aparentemente posando com a perna levantada e nuvens de gás sulfúrico atrás dela, logo antes de sua queda fatal.

Turista caiu em vulcão ativo enquanto posava para foto

De acordo com as autoridades, os socorristas levaram cerca de duas horas para recuperar o corpo dela. A morte da turista foi catalogada como um acidente, de acordo com o relatório do veículo citado.

Foi programado que seu corpo fosse transportado para Bali antes de ser enviado de volta para a China, conforme relatado pela mídia local. O vulcão Ijen, entre um grupo na região, é conhecido por seu ‘fogo azul’, causado pela combustão de gases sulfúricos.