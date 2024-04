Quatro alemães são presos por celebrar o aniversário de Hitler em seu local de nascimento na Áustria

Quatro alemães foram pegos colocando rosas brancas em memória de Adolf Hitler na casa onde o ditador nazista nasceu no oeste da Áustria, no aniversário de seu nascimento, e um deles fez a saudação hitleriana enquanto posavam para fotos, informou a polícia na segunda-feira.

Hitler nasceu em 20 de abril de 1889 em Braunau am Inn. Depois de longas discussões sobre o futuro da casa onde nasceu, no ano passado começaram os trabalhos para convertê-la em uma estação de polícia - um projeto destinado a torná-la menos atraente como local de peregrinação para aqueles que glorificam Hitler.

A polícia da província da Alta Áustria informou que os quatro alemães - duas irmãs e seus parceiros, com idades entre 20 e 30 anos - foram ao prédio no sábado para depositar rosas brancas nos vãos das janelas. Eles posaram em frente à casa para tirar fotos e uma das mulheres fez a saudação nazista com o braço estendido.

Os agentes detetaram o grupo e levaram-nos para uma esquadra para interrogatório. A mulher afirmou que não fez a saudação a sério, mas os agentes disseram que encontraram uma conversa com os outros em seu telefone celular, onde partilhavam mensagens e imagens com temas nazistas.

A polícia indicou que denunciou os quatro detidos aos procuradores sob suspeita de violarem a lei austríaca que proíbe os símbolos nazistas.