Madrasta tenta “surpreender” o enteado em seu casamento e é impedida pela noiva

O relato de uma noiva deixou o Reddit inconformado com a atitude da madrasta do noivo. Segundo ela, a mulher insiste em forçar o enteado a ter um momento “mãe e filho” durante o casamento.

Sem se identificar, a mulher conta que seu noivo, o qual chama de Jamie, não tem um relacionamento próximo com a madrasta, Ellen. Por conta disso, ela se surpreendeu quando a madrasta do homem se aproximou dela para conversar sobre alguns detalhes do casamento. Para a noiva, Ellen revelou que gostaria de surpreender o enteado ao ter uma dança de “mãe e filho” no casamento, já que apesar de tê-lo criado após a morte da mãe biológica, ele ainda não a reconhece como uma figura materna.

“Ela me disse que esperava que ele fosse convidá-la para uma dança, mas conforme os dias foram passando ela percebeu que ele não faria isso. Depois Ellen explicou que ama meu noivo desde que o conheceu aos três anos de vida, e ter se tornado oficialmente a mãe dele foi algo importante para ela, mesmo ele não a reconhecendo como tal. Por isso, para ela, seria justo que esse reconhecimento viesse no dia do nosso casamento”.

“Sei que meu noivo ia detestar isso e não vai querer dançar com ela, e sei também que ela sabe disso porque ela me explicou que está de coração partido. Então ela queria forçá-lo a ter essa dança em uma situação em que ele não possa se recusar a atender seu pedido”.

Ela se recusou a ajudar

A noiva então explica que a madrasta seguiu falando que se sente magoada pelo enteado nunca ter “retribuído o amor e o carinho que ela tem por ele” e sempre tê-la mantido “à sombra de sua mãe”, sendo que a mãe biológica do homem faleceu quando ele tinha apenas 5 anos de vida.

“Eu consegui ver como ela estava magoada, mas mesmo depois dela tentar me convencer eu falei que não poderia atender a seu pedido. Ela então me pediu para não falar nada ao meu noivo, mas eu fiquei quieta e nem concordei, nem discordei”.

“Eu acabei falando para ele e inicialmente ele não reagiu de forma negativa. Quando a madrasta decidiu falar com meu noivo, as coisas se descontrolaram e ele a acusou de fazer um complô ao falar comigo para tentar forçar uma dança entre eles. Ela ficou irritada por eu ter falado sobre seu pedido e me acusou de piorar a situação e querer separá-la dele. Meu noivo disse que eu nunca fiz nada além de apoiá-lo e finalizou dizendo que nunca a verá como sua mãe e que as atitudes dela estão garantindo isso. Passadas algumas horas ela me mandou um texto agressivo e eu a bloqueei depois de mostrar ao meu noivo as coisas que ela disse. Eu errei?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela apenas agiu da forma que deveria: apoiando o companheiro e evitando uma saia justa.

“Sua lealdade é com a pessoa com quem você vai dividir sua vida então proteger seu parceiro é a prioridade. Você agiu bem”, comentou uma pessoa.

“O casamento é seu e de seu noivo, não dela. Cabe a vocês escolher o que farão durante a celebração”, comentou outra.