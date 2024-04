Lutador de MMA é suspenso por tempo indeterminado por agredir garota do ringue

Ali Heibati pode estar chegando ao fim de sua carreira nas artes marciais mistas, e não exatamente por sofrer uma lesão grave ou derrota, mas sim por agredir uma garota no ringue, o que acarretou graves consequências.

O lutador iraniano chutou a jovem no quadril que estava apresentando o primeiro round. A garota imediatamente se virou para reclamar, mas o árbitro interveio e ela acabou saindo do octógono.

Devido a isso, a liga russa de MMA, HFC, anunciou nesta segunda-feira a suspensão vitalícia de Ali Heibati, que já estava sob os olhos da organização por incitar à violência através de sua forma de lutar.

A ação de Heibati não agradou em nada ao público presente no evento e, depois de ser derrotado em sua luta, as pessoas partiram para cima dele e o agrediram fora do octógono.

O iraniano acabou se desculpando através de um vídeo no qual apontou que suas ações foram resultado da tensão prévia à luta e das emoções transbordando no momento. "Estava tenso e, como a maioria entende, as emoções florescem na luta, então antes da luta agi mal com Maria. Quero me desculpar publicamente com ela. Sou um homem casado, então respeito o gênero feminino. Ela estava fazendo seu trabalho e eu, depois da luta, também não admiti minha culpa, porque também fui atingido na cabeça", disse Heibati.

María, nome pelo qual a garota do ringue foi identificada, aceitou as desculpas do iraniano; no entanto, HFC impôs uma punição severa, além de ter sido divulgado que todo o prêmio de Ali será para María, como compensação pelo ataque que ela sofreu.