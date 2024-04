Jovem se candidata a quatro empregos e chora ao descobrir que cometeu um erro em seu currículo

Uma jovem americana de 21 anos teve que lidar com uma situação muito embaraçosa ao descobrir que cometeu um erro inusitado em seu currículo ao se candidatar a uma vaga de professora de pré-escola. Claire Schmitt, natural da Califórnia e estudante de Filosofia, Psicologia e Educação na Universidade Chapman, vinha procurando emprego há vários dias antes de concluir seus estudos este ano, sem perceber que um descuido tão pequeno resultaria em um incidente muito maior.

Erro muito grande

Claire Schmitt deu uma pequena pausa enquanto procurava emprego. Ela encontrou uma foto de Miley Cyrus na rede social X e a salvou em seus arquivos pessoais para usar em outra ocasião. No entanto, sua distração resultou em um terrível erro quando, sem perceber, arrastou a imagem para seu currículo que estava editando, deixando-a cair na segunda parte ao lado de suas credenciais acadêmicas.

Claire Schmitt TikTok (TikTok: @vegeclaireian)

"A jovem comentou: 'Acabei de terminar de editar meu currículo pela milionésima vez e realmente o deixei perfeito'. Em seguida, baixei meu currículo no formato PDF."

Recomendados

A jovem estudante percebeu o erro apenas depois de enviar todas as inscrições para quatro empregos através do Indeed. A angústia a invadiu ao notar o erro, sem ter a mínima possibilidade de corrigi-lo.

Tinha deixado uma imagem de Miley Cyrus na segunda página do seu currículo

"A americana acrescentou que estava sozinha naquele momento, então passou sozinha por cada etapa de reconhecimento e luto pelos empregos que nunca conseguiria, e até agora não recebeu nenhuma notícia sobre os empregos que contratou."

Claire Schmitt TikTok (TikTok: @vegeclaireian)

Depois, Claire contou a situação à sua família em busca de apoio, mas as coisas não correram da melhor maneira, já que todos riram do seu descuido.

Claire compartilhou sua experiência através de um vídeo no TikTok, que se tornou viral com mais de 3 milhões de visualizações e milhares de comentários de pessoas que afirmavam ser recrutadores.

“Todas essas pessoas nos meus comentários diziam ‘Sou um recrutador, vou te contratar’, então por um segundo tive um raio de esperança de que seria contratado por alguém com personalidade”, mas rapidamente percebeu que eram apenas “pessoas que comentam no TikTok”.