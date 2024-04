Homem joga cachorro do 12º andar de um prédio durante discussão com sua mulher

Homem joga cachorro pela janela do 12 andar Captura de tela do canal

Durante a noite desta segunda-feira, foi revelado um terrível caso de maus-tratos a animais na cidade de Santiago, no Chile. Um homem jogou seu cachorro do 12º andar do prédio onde mora. O incidente ocorreu enquanto o sujeito discutia com sua mulher.

A equipe da polícia chegou ao local e prendeu o homem. De acordo com o Meganoticias, Ximena Flores, voluntária da fundação Patitas Parque Almagro, disse que o suspeito se escondeu em seu apartamento após cometer esse crime, que resultou na morte do cão.

Ele lançou o cachorro no meio da discussão

A mesma voluntária explicou que o homem “estava consumindo drogas, foram encontrados muitos papelotes de droga em seus bolsos e uma faca, que ele tirou e tentou agredir minha voluntária”.

“A mesma o pegou na esquina, o trouxe de volta ao apartamento, o sentou no sofá para que ficasse calmo, porque não queria que a polícia o encontrasse, queria evitar a Justiça; aí ele bateu na Romina e o levaram preso”, disse Ximena Flores, acrescentando que “vamos seguir (o caso) até o fim para que a Lei seja cumprida”.

Por outro lado, o mesmo veículo citado indicou que os vizinhos farão uma vaquinha para cremar os restos do cachorro.

Tudo foi registrado também com o choro da mulher, pela morte de seu animal de estimação.