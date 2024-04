Homem grava a infidelidade de sua esposa com outra mulher

X, antes do Twitter, é um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Milhões de pessoas acessam este site para ver os fatos noticiosos mais relevantes no planeta; além disso, alguns internautas escolhem este app pelas políticas que permitem imagens e vídeos que seriam censurados em outros sites.

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através do site de Elon Musk, o momento em que um homem descreveu o suposto amor de sua vida com outra pessoa. Sim, o magoado usou seu celular para documentar como sua esposa estava em um relacionamento com outra mulher.

As primeiras palavras do sujeito ao ver o que sua amada estava fazendo foram: “Eu não sou louco, nem idiota”. Segundo o envolvido, as mulheres tiveram relações: “Eu teria preferido que estivesse com um homem e não com ela”, assegurou o sujeito.

Apesar de todas as acusações, a mulher sempre afirmou que se tratava de um mal-entendido e que o sujeito apenas estava com ciúmes de uma amizade. Até o momento, o fato se tornou uma das tendências mais populares em X, onde acumula mais de um milhão de visualizações.

“Amigo, perceba, saia daí, vingue-se dela da mesma forma, torne-se gay e deite-se com seu amigo”, “Em toda crise sempre há uma oportunidade hahaha, você faltou mentalidade de tubarão...”, ou “Quando você ganha na loteria mas rasga o bilhete”, são alguns dos comentários feitos por diversos internautas.