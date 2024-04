Cansada da insistência da ‘irmã’ sobre ir a seu chá de bebê, ela tomou uma atitude

Uma jovem buscou apoio no Reddit após se ver em uma situação incômoda envolvendo a enteada de sua mãe. Segundo ela, a jovem insiste em “ter um relacionamento de irmãs” independente dela querer ou não.

Sem se identificar, a jovem conta que a mãe tem uma enteada com quem ela não tem contato há anos desde que passou a morar definitivamente com seu pai. Ela explica que a decisão aconteceu quando a menina ainda era muito pequena e que desde então ela teve pouco, ou praticamente nenhum, contato com ela e sua mãe.

“Minha mãe não foi uma boa mãe para mim e não estava interessada nesse papel, então quando eu fiz 13 anos pedi para meu pai ter minha guarda completa, e o juiz acatou. Minha mãe deveria fazer terapia e melhorar em várias questões, mas nunca se importou com isso e eu não tenho a menor vontade de estar perto dela como família”.

“Apesar disso, eu tenho um pouco de contato com os meus avós maternos e tios, mesmo não sendo próxima deles. Eles me incluíram em eventos e outras coisas, então eu via minha mãe a distância nos eventos familiares, assim como também via a enteada dela. Eu optei por me afastar o lado materno da minha família para evitar que eles forçassem uma aproximação com a enteada da minha mãe que sempre quis ter irmãos, o que não aconteceu porque minha mãe nunca desejou ser mãe. Logo, meus avós queriam que eu cumprisse esse papel de irmã mais velha. Eu não a odeio, mas não considero minha família”.

Ela tomou uma atitude

Recentemente a mulher explica que recebeu o convite para participar do chá de bebê de a enteada de sua mãe, e prontamente recusou. Após a recusa, ela recebeu outro convite seguido por uma mensagem dizendo que ela “gostaria que a tia do bebê estivesse presente neste momento”. Novamente, ela recusou o convite, mas a “irmã” insistiu.

“Ela me mandou um convite personalizado e disse que eu não deveria levar um presente, pois eu seria seu maior presente. Eu disse novamente que não estou interessada nisso e a bloqueei, mas ela me encontrou em outra rede social e insistiu novamente para eu mudar de ideia. Acabei sendo grossa e disse que independente de quantos convites ela enviar eu não vou mudar de ideia. Ela então disse não entender o motivo do meu ódio e logo depois recebe uma ligação dos meus avós dizendo que eu deveria ser menos agressiva na minha recusa. Eu errei?”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente diante das proporções da situação.

“Era um convite, não uma invocação ou intimação, você tem o direito de recusar e ela deve aceitar sua recusa ao invés de insistir”, comentou uma pessoa.

“Ela deveria parar de te incomodar logo após a sua primeira recusa”, finalizou outra.