Tragédia: DJ perde a vida após cair de um monta-cargas em uma discoteca conhecida

Uma noite que deveria ter sido de música e diversão se transformou em tragédia na conhecida discoteca ‘El Huevo’ de Valparaíso no Chile, quando o DJ Carlos Díaz Cortés, de 35 anos, perdeu a vida após cair de uma altura de quase cinco metros.

De acordo com relatórios da Brigada de Homicídios da PDI de Valparaíso, o trágico incidente ocorreu enquanto Díaz Cortés estava realizando um espetáculo no referido local noturno.

A subcomissária Génesis Peñailillo detalhou que o DJ, que trabalhava para a produtora de eventos "Techno or Die", entrou no elevador de carga durante a madrugada, que estava nos andares superiores do estabelecimento. Em um acidente infeliz, ele caiu de uma altura de 4,8 metros até o subsolo.

A causa da morte

A causa da morte foi confirmada como um traumatismo cranioencefálico, com as autoridades estabelecendo que se tratou de um acidente e descartando a intervenção de terceiros no incidente.

O falecido, conhecido no mundo da música eletrônica, estava participando do evento "AVISAR" organizado por sua produtora no local mencionado em Valparaíso.

A notícia chocou tanto a comunidade musical quanto os frequentadores do evento, gerando grande pesar no cenário noturno da cidade portuária. As autoridades continuam investigando as circunstâncias exatas do trágico incidente.

O local de Valparaíso é muito conhecido na cidade, assim como os DJs que costumam participar de suas festas, por isso tem sido uma notícia que chocou o porto boêmio.

