Proprietária de marca de shampoo presenteou funcionários com viagem a Cancún e foram detidos

Uma situação que nenhum embaixador no México conseguiu resolver, nem resolverá, é como os funcionários de migração no México detêm injustamente os colombianos que vão para o país como turistas e violam seus direitos humanos. Isso é o que aconteceu com os trabalhadores de uma popular marca de shampoos, que estavam indo para Cancún em uma viagem presenteada pela empresa e foram retidos.

A empresa colombiana, popular nacionalmente por seus produtos capilares, decidiu presentear uma viagem para 30 funcionários. Eles tiveram que escolher entre Cancún e República Dominicana. E foi aí que os problemas começaram.

"Queremos ajuda do Ministério das Relações Exteriores para que eles possam desfrutar de sua viagem"

“Hoje, seis dessas pessoas partiram e três delas estão presas em uma cela. Gostaríamos de pedir se alguém tem um contato para nos ajudar a tirar esses rapazes, era a primeira vez deles saindo do país, vocês não imaginam a ilusão deles”, disse a proprietária.

Ela recebeu vários testemunhos dos muitos milhares de colombianos que foram maltratados (inclusive viajando com crianças ou mulheres grávidas) e cujos direitos foram violados nesses estabelecimentos ao entrar no país norte-americano.

Um dia depois, o status das pessoas foi atualizado, que foram devolvidas em uma viagem para o Panamá e depois para Medellín.

"Alguém tem que regular isso", expressou a proprietária da empresa. Ela se une ao clamor que não tem sido atendido há anos pela Embaixada Colombiana no México, com a qual também entraram em contato.

Um em que pedem vistos por reciprocidade, devido ao contínuo tratamento desrespeitoso que as autoridades mexicanas dão aos viajantes colombianos quando chegam ao seu país e pelo qual até mesmo o Ministério das Relações Exteriores tem ignorado, por anos, o problema.