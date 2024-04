Prefira produtos sustentáveis e ajude na proteção do planeta

Chamamos de produtos sustentáveis aqueles que são fabricados com ingredientes naturais, seguros, não tóxicos e que não incluem recursos sobreexplorados. Os fabricantes podem usar embalagens ecológicas nos produtos de beleza sustentáveis e fabricar os produtos em fábricas que garantam um tratamento justo aos trabalhadores.

Levando isso em consideração, reunimos uma lista de marcas e suas criações ecológicas que demonstram que é possível obter uma pele radiante, um estilo deslumbrante e um cabelo luminoso sem prejudicar a Terra ou as espécies que nela habitam.

Proteja o seu cabelo e o meio ambiente

A Davines criou a barra We Stand/For Regeneration Hair & Body Wash Bar: uma barra com um propósito para ajudar o mundo. Esta barra sólida de edição limitada é um shampoo e gel de banho, limpa suavemente o cabelo e a pele com uma fórmula biodegradável em 99,7% e é embalada em papel reciclável em 100%.

Recomendados

Contém extrato de mil-folhas branca, cultivada e colhida pela primeira vez nas 17 hectares de campos do European Regenerative Organic Center (EROC) de Parma (Itália), chamada de um ingrediente ativista, pois com sua existência ajuda a mitigar as mudanças climáticas.

O azeite de árgan tem vários benefícios para o cuidado do cabelo (Dreamstime)

Especialista em cuidados com cabelo

Nashi Argan é uma marca italiana especializada em cuidados com os cabelos, que trabalha com o máximo respeito pela natureza para garantir o mínimo impacto ambiental: a embalagem é de impacto zero graças ao uso de materiais recicláveis e ao processo de produção que utiliza apenas energia proveniente de fontes renováveis.

Todo o óleo de argan e óleo de linhaça nos produtos é 100% certificado como orgânico.

O natural é belo

A marca Sacred Nature Comfort Zone oferece uma nova linha regenerativa projetada para preservar a juventude da pele e contribuir para a proteção da biodiversidade. Com antioxidantes biofermentados, estudados no Jardim Científico na Villa Davines e cultivados na Itália seguindo os princípios da agricultura orgânica regenerativa para apoiar a mitigação das mudanças climáticas.

Ao preferir produtos que são respeitosos com a natureza, você contribui com a proteção do meio ambiente (Dreamstime)

Produtos socialmente responsáveis

Emotions Labs é uma marca de produtos para cuidados com a pele 100% mexicana com altos componentes de ingredientes naturais que proporcionam uma nova experiência na rotina de skincare.

Abrange três linhas de produtos: para peles maduras (Sedução e Radiante), para peles jovens (Equilíbrio, Vitalidade e Carinho) e os protetores solares. Eles possuem a certificação de "Empresa socialmente responsável", que atesta que a organização se compromete a cumprir práticas e princípios éticos que vão além dos benefícios financeiros e comerciais, gerando um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente.

Corpo saudável, mundo saudável

Os produtos Lysi Omega-3 mostram o seu compromisso com a pesca sustentável em cada gota de seu óleo de peixe e fígado de bacalhau em sua forma mais pura e natural, garantindo a "pesca responsável" e o uso sustentável das populações de peixes. Aqui está um produto islandês que não contém açúcar nem glúten e é 100% livre de mercúrio, toxinas e contaminantes.

A indústria da beleza sustentável foca em produtos bons para o planeta e a saúde do consumidor (Dreamstime)

Moda sustentável é uma responsabilidade

Springfield coloca a moda o vestuário verde com sua linha chamada R(ECOS)NSIDER, que chega com o propósito de consumo responsável com o objetivo de conscientizar o consumidor sobre a construção de um futuro melhor, o uso de matérias-primas orgânicas ou recicladas com tecnologia que permite a economia de água, energia e produtos químicos no processo de acabamento das peças.

Cheira a verde

A Ferrioni Perfumes se pinta de verde ao contribuir com seu novo dueto de fragrâncias, embalado em vidro reciclado e tampa de PolyAgave com 33% de Fibra Natural.

Fougère verde para ele, notas de alecrim, lavandina e caxemira.

Floriental frutado para ela, notas de bergamota, jasmim e sândalo.

Duo de fragrâncias biodegradáveis e veganas.