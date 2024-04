O que você faria se os passageiros não colocassem o cinto de segurança? A ação deste motorista surpreendeu

Utilizar o cinto de segurança é uma das normas de trânsito mais reforçadas e que tem como objetivo principal garantir a segurança dos ocupantes de um veículo. No entanto, apesar dos constantes reforços para que motoristas e passageiros utilizem o dispositivo, ainda há quem insista em ignorar estas normas. Afinal, o que você faria se os passageiros de seu carro se recusassem a colocar o cinto de segurança enquanto você dirige o veículo? Para um jovem motorista que compartilhou sua história no Reddit, a resposta para essa pergunta foi rápida e direta.

Sem se identificar, o jovem motorista de 18 anos conta que estava saindo do trabalho por volta das 23h30 quando dois amigos da mesma idade perguntaram a ele se poderiam ir de carona para casa. Por conta da proximidade, o jovem concordou em levar os colegas, já que isso custaria apenas alguns minutos a mais em seu trajeto até em casa.

“Eles moram em dois cantos separados da cidade, mas ainda assim era perto e estava uma noite com a temperatura abaixo do normal, mais escura do que de costume e poucos carros na rua. Nós entramos todos no meu carro e eu esperei até ouvir o barulho do cinto de segurança deles para depois dar a partida, mas o clique dos cintos nunca veio”.

Recomendados

Ele tomou uma decisão polêmica

Diante do ocorrido, o jovem conta que esperou mais algum tempo antes de sair com o carro para ver se os amigos colocariam o cinto de segurança, mas isso não aconteceu e ele decidiu agir. No entanto, ele não esperava a resposta dos amigos diante de seu pedido.

“Eu pedi a eles para colocarem o cinto de segurança e eles me olharam confusos. Depois de um minuto sem nenhuma ação um deles perguntou se eu estava falando sério ao pedir isso, e eu disse que sim”.

“Eles então me questionaram o motivo disso e eu falei que além de ser uma questão de segurança eu não quero ser multado se algum policial nos parar. Um deles ainda corrigiu dizendo que os passageiros é que são multados nestes casos, em nosso país. Quando vi que era uma briga perdida, disse a eles que se eles não colocassem os cintos eu não sairia com o carro. Eles desceram, foram a pé e eu segui meu caminho”.

Diante de seu relato, o jovem foi aplaudido pelos usuários do Reddit, que o elogiaram por buscar pela segurança e responsabilidade.

“Eles precisam entender que sem o cinto de segurança, em caso de um acidente, os corpos deles podem simplesmente serem lançados para fora do veículo. Você não agiu errado”, comentou uma pessoa.

“É só colocar o cinto! Não deixe alguém te pressionar a entrar em uma situação que pode ser perigosa”, finalizou outra.