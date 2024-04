Mulher expôs suposta infidelidade de seu parceiro com ‘sua amiga’ em sua própria casa

Uma jovem de Monterrey, México, decidiu expor uma suposta infidelidade de seu parceiro através das redes sociais, depois de descobrir que o homem estava em um relacionamento com uma de suas melhores amigas.

De acordo com o relatório de meios de comunicação internacionais, foi através do Facebook que a garota identificada como Mariana Guerrero relatou como as câmeras de segurança de sua casa capturaram o momento em que seu namorado se despede carinhosamente de uma mulher.

No perfil do Facebook da jovem, foi publicado o incidente, onde se podiam ver as provas do suposto engano. Ao postar o vídeo, o mesmo mostra um homem junto a uma mulher perto da porta, enquanto ele a toca de forma comprometedora.

A usuária relatou: “Pensei muito em não postar, apenas pelo respeito que tinha por ela após tantos anos de amizade, mas se ambos não me respeitaram em minha própria casa, por que deveria me importar?”, e então ela excluiu suas publicações.

Mulher exibiu suposta infidelidade entre companheiro e amiga em sua própria casa

Mariana Guerrero apontou que tudo aconteceu depois de uma reunião que ela organizou em sua casa, onde ela adormeceu e seu marido e amiga aproveitaram a situação para se mostrarem carinhosos, pensando que não seriam observados. Em um segundo vídeo, a jovem confrontou o casal, mas enquanto ele permaneceu calado, a mulher reconheceu que tinha um ‘sentimento de culpa’.

A garota afetada terminou sua história dizendo: “Imagine que você está no melhor momento do seu relacionamento, saudável, se sentindo comprometida, apoiando um ao outro e construindo um lar juntos, você faz uma reunião com seu parceiro e uma amiga com quem você tem uma amizade de mais de 18 anos, você adormece e eles começam a se beijar e se tocar ao seu lado, em sua própria casa, pois é amigos, acabou de acontecer comigo”.

As reações dos usuários do Facebook não demoraram a chegar, a maioria mostrou-se comovida com a situação e reprovou veementemente o comportamento do indivíduo e da suposta amiga. Apesar da solidariedade da comunidade virtual, no final, a regiomontana decidiu eliminar qualquer vestígio deste capítulo de sua vida.