Mulher decide deixar de ser madrinha de casamento após atitudes estranhas da noiva

Uma jovem de 27 anos usou o Reddit para desabafar e pedir pela ajuda de outras pessoas. Ela está reconsiderando sua escolha de ser madrinha de casamento da amiga após alguns comportamentos inadequados da noiva e teme estar agindo de forma errada.

Sem se identificar, a mulher explica que uma de suas grandes amigas está para se casar e recentemente celebrou sua despedida de solteira. Durante a viagem, que durou alguns dias, a jovem conta que acabou se decepcionando com as atitudes da amiga e agora está considerando deixar de ser madrinha do casamento.

“As coisas desandaram muito rápido. Eu viajei para poder passar o final de semana com ela e passei mais de 40 horas acordada viajando com ela. A primeira noite foi divertida, mas no dia seguinte, a sexta-feira à noite, tudo começou a sair do controle. Minha amiga não gostou que eu passei alguns minutos com outros amigos que não via a tempos e mesmo eu gastando um bom dinheiro para compensá-la com drinks ela ainda ficou irritada e me fez dormir sozinha no térreo da casa enquanto ela e as outras meninas dormiam no primeiro andar”.

Ela decidiu mudar de ideia

Continuando seu relato, a jovem explica que o pior dia de todos foi o sábado, quando todas saíram juntas para beber em diversos bares diferentes espalhados pela cidade. Segundo ela, a noiva já estava bêbada e passou a dar uma série de sustos nas madrinhas.

“Estávamos em Nashville (EUA) e ela começou a dar alguns sumiços sem estar com seu celular. Em determinado momento uma das madrinhas se irritou porque a noiva sumiu de novo e nos deixou sem nenhum tipo de informação. Depois que a madrinha deu uma bronca nela, ela simplesmente desabou dizendo que isso arruinou sua noite”.

“Ela não se responsabilizou pelos atos irresponsáveis que teve e eu senti como se estivesse precisando calcular cada passo para evitar que ela tivesse outro surto como o que teve naquela noite. Apesar de tudo, ela seguiu agindo de forma imatura e eu não sei se quero compactuar com isso, estou em uma faze da minha vida em que tirei de perto pessoas que agiram assim comigo”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não estaria errada se deixasse de participar da celebração como uma das madrinhas.

“Não seria errado, converse com a noiva e explique que você está desconfortável com as atitudes dela”, comentou uma pessoa.

“Você não é obrigada a continuar cumprindo o papel de madrinha, mas saiba que isso pode causar algum problema para você no futuro”, finalizou outra.