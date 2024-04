Motorista do Uber expõe passageira infiel e se torna viral

Motorista do Uber expõe namorada infiel que foi sua passageira Facebook (Captura Facebook)

Um motorista do Uber da cidade mexicana de Monterrey causou alvoroço nas últimas horas nas redes sociais, após expor a infidelidade de uma mulher que era sua passageira, e decidiu revelar o que testemunhou em um grupo do Facebook.

Condutor expõe infidelidade de passageira e se torna viral

De acordo com o que foi relatado pelo Milenio, o motorista compartilhou imagens de um grande buquê de flores jogado no chão, acompanhado de um bilhete, como prova de suas palavras.

Em seu relato, o motorista indicou que a mulher entrou no veículo para fazer uma viagem à noite. Ela estava segurando o mencionado buquê de flores e, ao descer em um shopping, ela as deixou caídas.

De acordo com o motorista, a passageira acabou indo embora com outro homem, então ele decidiu tirar fotos do buquê de flores e compartilhou o fato nas redes sociais, para ver se a mensagem chega ao namorado da mulher.

"Nem mesmo o gasto carnal valeu a pena, ele eliminou todas as evidências e entrou em outro carro. Acredite, o outro cara não vai lhe dar flores, sério, são ruins de verdade", afirmou.

O que dizia o bilhete no ramo de flores?

O buquê de flores que a passageira teria deixado cair, vinha acompanhado de uma nota que dizia que a mulher era “uma pessoa maravilhosa, é bonita como é”.

“É incrível, o seu sorriso faz a diferença e merece tudo de bonito nesta vida, é simplesmente a mais maravilhosa. Linda, obrigado por existir”, indicava o restante da mensagem.

O motorista afirmou que não pôde levar o buquê de flores para evitar problemas com sua parceira. "Não peguei porque depois teria problemas em casa, mas quem quiser pode ir buscá-las, estão jogadas no Patio Lincoln, o buquê está bonito, as flores ainda estão frescas", expressou.

O caso causou alvoroço nas redes sociais, tornando-se viral e provocando diversas reações. “Há meninas que não valorizam e não sabem o que querem e escolhem o pior”, “que tristeza, realmente”, “e a gente esperando um ramalhete, pelo menos duas rosas”, foram alguns dos comentários.