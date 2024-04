Menino de 10 anos era amarrado com correntes pelos pais, um amigo o ajudou a escapar

Agressão a um menor de idade As câmeras capturaram o que aconteceu

Nas últimas horas, foi divulgado o caso de uma criança de 10 anos que era amarrada com correntes pelos pais, aparentemente porque era muito hiperativa. Um amiguinho da criança o ajudou a escapar e procurar ajuda junto às autoridades. O incidente ocorreu na Colômbia, no município de Soledad.

Segundo informações obtidas, a criança estava sendo vítima de maus-tratos dentro de sua casa e por parte de seus pais, que, supostamente, por não conseguirem controlar seus episódios de hiperatividade, optavam por amarrá-lo.

Menino de 10 anos era amarrado com correntes na Colômbia

Os policiais, ao tomarem conhecimento do caso, levaram a criança para as instalações de uma clínica na cidade, onde a criança permanece desde sábado.

Zully Olarte, da área de comunicações do centro de assistência, disse ao El Heraldo que o menor de idade foi levado até a instituição por policiais do setor de sua residência em resposta a um pedido da comunidade sobre as condições em que o menino estava dentro de casa.

Além disso, soube-se que teria sido um amiguinho da criança que o ajudou a escapar para que recebesse ajuda dos uniformizados.

A funcionária da clínica disse que: “não seria possível fornecer informações sobre a condição médica da criança”, embora tenha garantido que ele está “estável e aguardando a restauração de seus direitos por violência infantil”.

Além disso, confirmou que a mãe do menor está com ele nas instalações da clínica, mas não fornece mais informações sobre o que aconteceu.

Por enquanto, foi informado que, embora a Regional do Instituto Colombiano de Bem-estar Familiar tenha sido alertada desde sábado, nenhum de seus funcionários compareceu à clínica.