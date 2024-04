Mãe é criticada ao deixar bebê de quatro meses em casa para viajar com as amigas

Uma mãe provocou revolta no Reddit depois de revelar que pretende deixar o filho de 3 meses aos cuidados do pai enquanto aproveita uma viagem internacional com as amigas. Para ela, caso tudo corra bem no nascimento da criança não existem impedimentos para realizar a viagem.

Sem se identificar, a mãe conta que está grávida de 35 semanas e que antes mesmo de saber sobre a gestação reservou uma viagem de quatro dias para a Grécia, onde sua amiga irá celebrar a despedida de solteira dela.

“É uma viagem de 4 dias e 3 noites, e quando eu descobri a gestação logo percebi que a viagem seria aproximadamente 3 meses depois do nascimento do bebê. Naquela altura o pacote já tinha sido fechado por ser uma viagem em grupo. Isso também impede o cancelamento e vou ter que pagar a minha parte viajando ou não”.

O marido não concordou com a viagem

Segundo o relato, assim que percebeu a coincidência entre as datas a mulher tentou conversar com o marido e explicar a situação, mas ele se mostrou absolutamente contra a viagem e afirmou que a postura da esposa estava sendo ridícula.

“Eu entendo que deixar uma criança pequena, ainda mais quando é meu primeiro filho, é difícil. Eu estou ciente de que depois que bebê chegar tudo pode mudar, posso não querer ir mais, posso ter complicações no nascimento e tudo mais. O que não entendo é o motivo de não poder ir se tudo correr bem durante o parto e no pós-parto! Meu bebê estará sob os cuidados do pai e além disso minha irmã também pode vir para ajudar nos cuidados com o sobrinho. Eu errei?”, finaliza a mãe.

Entre os usuários do Reddit as reações foram diversas, com alguns apoiando e outros criticando a postura da mãe.

“Você merece um descanso e seu marido precisa se comprometer a também cuidar do seu filho. Espero que tudo corra bem e que você tenha uma boa viagem”, comentou uma pessoa.

“Se fosse um homem deixando a esposa com o filho recém-nascido para ir a uma despedida de solteiro ninguém falaria nada”, criticou outra.

“Deixar seu marido sozinho com um recém-nascido sem o consentimento dele é errado”, finalizou outra.