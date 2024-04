Bebê que se tornou viral por reviver em seu próprio funeral faleceu

Bebé de 9 meses murió en Bogotá (Image taken by Mayte Torres/Getty Images)

O bebê cuja notícia comoveu o mundo por ter ‘revivido’ em seu funeral no Paraguai, faleceu nesta sexta-feira, conforme informaram as autoridades do centro de saúde onde estava internada.

A pequena nasceu por cesariana no dia 12 de abril, com 26 semanas de gestação. Ela pesou apenas 400 gramas e, poucos minutos após o nascimento, foi declarada morta. Seu pai a recebeu e a levaram para casa para o serviço fúnebre, onde no dia seguinte surpreendeu a todos ao vê-la se mexer e respirar. A notícia de que a bebê ‘ressuscitou’ se espalhou pelo mundo.

A menina foi internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Ciudad del Este, onde acabou falecendo em 19 de abril.

Federico Schrode, diretor do Hospital Regional de Ciudad del Este, informou que foram realizadas manobras de reanimação cardiopulmonar por aproximadamente 20 minutos e que o óbito ocorreu às 21:30 horas locais (01:30 GMT). Ele indicou que a criança era uma recém-nascida “extremamente prematura e de muito baixo peso”, conforme relatado pelo 20Minutos com base na EFE.

O diretor do hospital explicou que desde 13 de abril passado, o bebê estava em uma incubadora e intubado a um respirador. Foi só nesta sexta-feira que começou a bradicardizar, o que consiste na diminuição da frequência cardíaca.

Explicação médica sobre o bebê

Meios de comunicação internacionais relataram que a mãe da menina é uma jovem de 21 anos que teve complicações no parto. A mulher já tinha histórico de outro recém-nascido falecido.

O pai da menina contou que quando a entregaram ela estava roxa e sem respirar. No entanto, no funeral, realizado em Minga Guazú, a cerca de 20 quilômetros de Ciudad del Este, a menina começou a mexer a cabeça e apresentou batimentos cardíacos. Rapidamente, ela foi levada ao hospital.

Como diretor do Hospital Regional de Ciudad del Este, Federico Schrodel não descartou a possibilidade de que o suposto caso de ‘ressurreição do bebê realmente tenha sido uma catalepsia, que é uma condição na qual a pessoa apresenta tanta rigidez que praticamente não responde a estímulos físicos, o que pode ser confundido com morte.