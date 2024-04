Avós se tornam virais por como contam aos netos que estão em um cruzeiro

O casal de idosos ficou feliz, não só pelo cruzeiro, mas por compartilhar sua história com os netos X

Um casal de avós está viral por mostrar de forma divertida o seu espírito aventureiro aos netos quando estavam desfrutando de um cruzeiro.

O casal não só mostrou sua personalidade alegre, mas também deixou claro que são capazes de lidar com as novas tecnologias como qualquer jovem, pois compartilharam seu passeio com vídeos inteligentes e muito bem editados.

A história desse casal foi contada pelo usuário @ceciarmy em X, divulgando um fio dos blogs dos avós.

No primeiro vídeo, o avô diz muito feliz aos seus netos que "temos notícias emocionantes para contar". Em seguida, a avó continua dizendo que vão no cruzeiro The Sun Princess, que estará 10 dias pelo Mediterrâneo, fazendo paradas em cidades como Nápoles, Creta, Kusadasi (Turquia), Atenas, Sicília e Maiorca.

A seguir, em um vídeo humorístico, os avós são vistos esperando no aeroporto e logo em seguida já estão no cruzeiro. A apresentação foi um trabalho audiovisual completo, muito bem editado, no qual mostraram seus diferentes momentos desde o início da viagem, quando saíram para o aeroporto, até quando já estavam no cruzeiro. Como verdadeiros profissionais da arte audiovisual, os idosos contaram tudo de forma muito divertida para seus netos.

Idosos felizes em seu cruzeiro

O casal de idosos parece feliz com a sua viagem, mas além disso, a maneira como contam tudo aos seus netos evidencia que têm um ótimo senso de humor. Esta alegria talvez seja parte da razão de sua longevidade, pois especialistas concordam que o estresse, a depressão e a ansiedade diminuem a vida das pessoas.

É muito provável que, se os avós não tivessem a alegria e o senso de humor em seus traços de personalidade, provavelmente não teriam compartilhado a história da viagem com seus netos, e se o tivessem feito, não teriam adicionado seu toque engraçado e espirituoso.

Com seus vídeos, os avós demonstraram o amor por seus netos e nos ensinaram como devemos ser felizes com cada detalhe da vida. Além do cruzeiro, tudo está na atitude.