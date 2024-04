Tribunal nega proteção a homem que reivindicou pensão por trabalho doméstico

A Primeira Sala da Suprema Corte de Justiça da Nação (SCJN) recusou conceder amparo a um homem que buscava exigir pensão alimentícia e uma compensação econômica à sua companheira por realizar tarefas domésticas e criar suas filhas durante o relacionamento.

O demandante argumentou que o Código Civil de Guanajuato o discriminava ao considerá-lo apenas como provedor econômico, sem reconhecer sua contribuição no âmbito doméstico e de cuidado.

No entanto, a ministra Margarita Ríos Farjay propôs negar a proteção judicial, afirmando que o código em questão não era inconstitucional, uma vez que permitia que qualquer um dos cônjuges ou companheiros solicitasse uma compensação econômica sem distinção de gênero.

O projeto foi aprovado por unanimidade, destacando que o preceito contestado foi redigido com cuidado pela autoridade legislativa para evitar estereótipos de gênero na distribuição das tarefas domésticas. Foi enfatizado que atualmente, a divisão de responsabilidades no lar deve ser discutida e acordada entre as partes envolvidas.

Além disso, foi destacado que o acesso à compensação não é condicionado por estereótipos de gênero, mas sim é mais importante demonstrar como essas responsabilidades domésticas foram efetivamente distribuídas, independentemente do gênero do requerente.

O homem não conseguiu sustentar sua reivindicação

Desta forma, o juiz de primeira instância e a Sala de Família rejeitaram o pedido do requerente, uma vez que não demonstrou que carecia de recursos econômicos para satisfazer suas necessidades básicas e também que as tarefas domésticas não eram sua principal ocupação durante a união estável. Da mesma forma, foram apresentadas provas que indicavam que o casal contava com o apoio de trabalhadoras domésticas.

O demandante não concordou com a decisão, então contestou as resoluções até chegar ao Tribunal, onde o assunto foi finalizado.