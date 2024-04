Policiais retiram do metrô um usuário que estava levando seu cachorro ferido ao veterinário

Nas últimas horas, as redes sociais têm sido inundadas com um vídeo que provocou a indignação de milhares de usuários, onde mostra policiais do Sistema de Transporte Coletivo (STC) Metro da Cidade do México (CDMX) retirando à força um usuário que segurava seu cachorrinho ferido nos braços, em uma tentativa desesperada de levá-lo a receber atendimento médico.

O homem, claramente angustiado, estava tentando levar seu animal de estimação ferido para um hospital veterinário, quando foi abordado por agentes do metrô. Em um ato que gerou repúdio, os policiais usaram a força para retirar o usuário do vagão, inclusive machucando o animal indefeso no processo.

Durante o vídeo captado pelas câmeras dos passageiros, vê-se como o homem resistiu veementemente, enquanto outros passageiros suplicavam aos policiais que permitissem ao usuário levar seu animal de estimação ao veterinário, dada sua evidente dor e sua incapacidade de se mover por conta própria.

Até o momento, o STC Metro da Cidade do México não emitiu nenhum comunicado oficial a respeito, deixando em incerteza o estado de saúde do cachorrinho e se o homem conseguiu finalmente levá-lo para receber a atenção veterinária que ele tão desesperadamente precisava.

Este lamentável incidente desencadeou uma onda de críticas às autoridades do Metrô, exigindo a necessidade de sensibilizar e capacitar o pessoal para lidar com situações desse tipo de forma mais humana e empática.

Os utilizadores das redes sociais exigem uma resposta rápida por parte das autoridades competentes e justiça para o utilizador e o seu cãozinho.