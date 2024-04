Filha critica a atitude da mãe e é acusada de ser desrespeitosa

Uma jovem de 20 anos decidiu pedir por ajuda no Reddit depois de se ver em uma situação complicada envolvendo sua mãe. Segundo ela, a mãe decidiu dar suas roupas para outra pessoa sem ter permissão.

Sem se identificar, a jovem conta que sua mãe é madrinha de uma adolescente de 17 anos e que sempre teve o hábito de repassar suas roupas antigas para ela. As duas também são amigas e tem um estilo parecido, o que facilita as coisas. No entanto, a mãe da jovem acredita que tem poder sobre as escolhas da filha e decidiu provar seu ponto.

“Minha mãe perguntou se eu daria meus jeans antigos para a afilhada ela e eu disse a ela que estes ela não usaria, pensei que minha mãe tinha entendido meu recado, mas as coisas foram o oposto”.

“Quando a família da afilhada dela veio para o jantar, minha mãe a chamou para outra sala e perguntou se ele gostou das minhas roupas e a fez experimentar meu jeans preferido antes de dizer que ela pode ficar com eles. Eu olhei para minha mãe e disse que não gostei da atitude dela e ela ficou inconformada comigo. Tive que reforçar que não dei permissão a ela para dar aquele jeans para sua afilhada e as coisas ficaram estranhas”.

O pai a criticou

Segundo a jovem, depois que todos foram embora a mãe a acusou de tê-la humilhado na frente de todos e ela respondeu dizendo que a mãe não tinha o direito de apenas sair dando suas coisas para as outras pessoas. Diante disso, a mãe afirmou que a forçaria a usar aqueles jeans todos os dias como forma de punição.

“Minha mãe não estava mais falando comigo até que meu pai me deu um sermão sobre respeito e sobre como eu lidei mal com a situação. Eu disse a minha mãe que aquele jeans significa muito para mim e que eles são importantes. Ela continuou insistindo que não são nada demais e que eles nem sequer me servem porque eu engordei”.

“Eu comecei a chorar ela saiu da sala dizendo que está cansada de eu a envergonhar na frente de todo mundo e que agora não se importa mais em me tratar bem porque eu não me importo com ela. Meu irmão tentou me apoiar, mas meu pai o impediu de fazer isso. Agora todos agem como se eu não existisse”.

“Meu namorado vem sendo meu único apoio, ele disse que eu preciso buscar por um emprego melhor para conseguir me sustentar sozinha ou para nós podermos morar juntos, ele sabe sobre tudo o que venho passando e vem sendo meu maior apoio. Eu não consigo encarar minha mãe e nem achar motivos para me desculpar. Não sei mais o que pensar”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deveria seguir os conselhos do namorado.

“Sua mãe te humilhou também quando não fez o que você disse a ela para fazer. Você tem 20 anos, não 2″, comentou uma pessoa.

“O comportamento da sua mãe é bizarro. São suas coisas e por mais que tenha o costume de doar, deveria ter sua opinião respeitada”, finalizou outra.