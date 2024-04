Casal que estava em uma luxuosa caminhonete quebrou os vidros de um táxi

Nas redes sociais, um vídeo viralizou mostrando uma briga entre motoristas em uma rua de Bogotá. Nas imagens, é possível ver como um casal em uma caminhonete de luxo enfrenta um taxista em plena via pública após um choque entre os dois veículos.

A gravação, que dura apenas dois minutos, mostra o nível de violência da cena. A mulher que está gravando o vídeo manifesta angústia diante dos eventos que está presenciando. "Meu Deus, olhem essa tragédia aqui," ela afirma enquanto observa a briga.

No início, vemos o motorista da van dando chutes no táxi e tentando bater no motorista de outro táxi que estacionou bem atrás dos dois veículos. O taxista, que está usando uma camiseta branca, estava tentando acertar o outro homem com um pau. No entanto, o motorista da van o derruba no chão, pega o pau e começa a quebrar os vidros do táxi com o qual colidiu.

Entretanto, a acompanhante do homem começa a bater no capô do táxi e a gritar insultos ao motorista do mesmo. Diante da situação, outro taxista de camisa azul tenta defender o motorista e bate na caminhonete azul em que o casal estava viajando.

Nesse momento, a mulher sobe no capô do táxi e começa a pisotear e gritar. Enquanto isso, a passagem pela quadra está completamente bloqueada e alguns cidadãos testemunham a briga de dentro de um ônibus do Sitp.

Depois, os homens começam a brigar entre si. O motorista da caminhonete cai no chão e vários cidadãos tentam intervir para acalmar todos.

Finalmente, o casal da caminhonete entra no veículo. Um dos taxistas tenta bloquear o caminho para evitar que fuja do local, mas o motorista, em vez de parar, acelera e o arrasta pela quadra.