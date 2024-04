Árbitros de um jogo de futebol partiram para agressão física

Os árbitros teriam brigado entre si no intervalo. De acordo com uma versão da imprensa, o corpo de arbitragem do encontro, que esteve envolvido em uma enorme polêmica, teve um grande conflito, que os levou a trocarem socos.

Na noite de 17 de abril de 2024, logo após o jogo que terminou com a vitória de 3-2 do Millonarios, Melissa Martínez usou a rede social X para informar sobre a suposta briga dos árbitros. Segundo Melissa, no intervalo, minutos após o polêmico gol do Millos, o árbitro principal discutiu com o bandeirinha. A discussão, aparentemente, chegou às vias de fato.

“Os juízes se envolveram em uma briga durante o intervalo do jogo porque o auxiliar marcou a falta e o árbitro central não quis sancioná-la. Daí em diante, tudo o mais”, Melissa Martínez