Após traição, homem presenteia a enteada com um carro e é criticado pela ex

Um homem buscou por apoio no Reddit depois de tomar uma decisão a respeito de um carro comprado por ele anos antes. Segundo o homem, se a ex-esposa não o tivesse traído, o carro seria um presente para ela.

Sem se identificar, o homem conta que conheceu sua ex-esposa há cinco anos e que após três meses de namoro os dois acabaram se casando. Após algum tempo de relacionamento ele descobriu que estava sendo traído pela mulher e decidiu terminar o relacionamento, mantendo contato somente com a filha adolescente dela, que o apoiou durante o período do término.

“Eu nunca fui um pai para a filha dela, mas nós nos damos bem. Quando tudo chegou ao fim ela me apoiou e foi um dos motivos de eu não recair em vícios antigos”, revela.

Recomendados

“Durante meu casamento eu decidi comprar um novo carro, era uma espécie de aluguem com direito de compra após 3 anos. Os planos eram exatamente esses, passar 3 anos com o carro e depois pagar a porcentagem do valor para ficar com ele. Feito isso, o carro iria para minha ex-esposa e eu pegaria outro para mim”.

Ele mudou de ideia

Dados os acontecimentos que levaram ao divórcio do casal, o homem decidiu que ficaria com o carro, mas ao invés de passá-lo para o nome de sua ex-esposa, o passaria para a filha dela como um presente.

“Ela acabou de tirar sua habilitação e eu sei que ela estava guardando dinheiro para comprar seu primeiro carro. Como agradecimento, decidi dar a ela o carro que eu usava. Ela pode não ser minha filha biológica, mas ficou ao meu lado e me apoiou quando soube da traição e eu a amo como se fosse minha filha”.

“Minha ex descobriu sobre o carro e me acusou de ter um caso com a filha dela, o que não é verdade! Ela também disse que estava ensinando a filha sobre o valor de juntar dinheiro para comprar as coisas que quer e que eu ter dado o carro a ela destruiu todo seu ensinamento. Eu disse a ela que foi uma decisão entre eu e a filha dela e que ela não tem que se envolver nisso. Foi errado agir assim?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, a ex dele apenas ficou revoltada por ver o carro que seria dela sendo entregue a outra pessoa.

“Sua ex ficou nervosa por não conseguir um carro novo, foi isso. Que bom que sua enteada pode contar com você, assim como você contou com ela. Ela pode aprender questões de responsabilidade pagando pelas despesas do carro”, comentou uma pessoa.

“Você não deve nada para sua ex e é bom que você mantenha um relacionamento agradável com sua enteada, foi uma boa forma de agradecer a ela pelo apoio”, finalizou outra.