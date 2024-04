A comédia também pode ajudar a combater o aquecimento global

Existem muitos e variados projetos comprometidos em combater o aquecimento global, uma vez que seus efeitos já estão sendo sentidos no planeta; no entanto, um em particular está chamando a atenção: trata-se da comédia climática.

Atualmente, existem vários projetos em plataformas como o YouTube que buscam abordar o tema da crise climática de forma divertida para ajudar a informar e até educar o público em geral sobre o aquecimento global.

Beth Osnes, professora de Teatro e Estudos Ambientais da Universidade do Colorado Boulder, estuda a chamada comédia climática e afirma que ao longo de muitas gerações a comédia tem sido um meio eficaz não só para aliviar as coisas, mas também para propor soluções.

"Acredito que a comédia climática funciona porque evita a defesa já estabelecida diante de novas informações ou novas histórias sobre a mudança climática" — Beth Osnes, professora de Teatro e Estudos Ambientais, Universidade do Colorado Boulder

Num artigo recente, a especialista destaca que a comédia climática ressoa nas redes sociais com elementos de exagero, insinuação, reconhecimento engenhoso de verdades, suspense e honestidade final. Além disso, funciona graças à sua capacidade de transcender a linguagem científica e abrir conversas com novos públicos, ao mesmo tempo em que ajuda a “manter a realidade” e identificar soluções.

Da mesma forma, esse tipo de comédia pode proporcionar alívio emocional, pois diminui as defesas das pessoas e permite que encontrem a esperança e a possibilidade de imaginar uma mudança positiva.

Graças a uma pesquisa, Osnes descobriu que a comédia pode ajudar os universitários a superar as emoções negativas associadas às mudanças climáticas.

O Metro conversou com Beth Osnes para saber mais sobre a comédia climática.

P: Como você percebe o estado atual do planeta em termos de conservação ambiental?

- Acredito que estamos nos aproximando seriamente a limites além dos quais será difícil ou impossível recuperar-nos para preservar nossa espécie, outras espécies e os ecossistemas dos quais todos dependemos para viver. As plantas e animais existentes neste planeta evoluíram ao longo de tantos milênios se ajustando às estações e sistemas dirigidos por uma gama de temperaturas existentes por muito tempo. Quando influenciamos rapidamente as mudanças através do aquecimento global, não damos tempo suficiente para que a vida se adapte. Isso é tão verdadeiro para as populações de aves quanto para os agricultores americanos. Infelizmente, aqueles com menos recursos e que menos contribuíram para o aquecimento global são os que mais sofrerão essas mudanças, pois recursos são necessários para se adaptar a elas.

P: O que é comédia climática e como surgiu?

- Para o nosso trabalho, definimos comédia climática como um esquete ao vivo ou uma comédia stand-up com a intenção de comunicar sobre a crise climática. Esta comédia pode falar sobre um problema climático, como nevascas, e nem mesmo mencionar o clima, mas ainda assim pode estar abordando questões importantes para o problema climático. Em 2015, começamos a experimentar com comédia climática em nosso curso de Comunicação Climática Criativa ministrado a cada primavera na Universidade do Colorado pelos professores Beth Osnes e Max Boykoff. Orientamos os alunos na criação de comédias para apresentações ao vivo, os emparelhamos com comediantes profissionais através do Zoom para servirem como "sala de roteiristas" para ajudá-los a criar comédias, patrocinamos um concurso internacional de vídeos de comédia climática por 9 anos e patrocinamos podcasts, como Dr. Gameshow, para criar comédia climática através de seu meio. Fizemos isso porque queríamos explorar áreas da comunicação que pudessem nos unir como espécie em vez de nos separar ainda mais, como parece fazer grande parte da comunicação sobre o clima. Queríamos que todos relaxassem e compartilhassem risadas sobre nossa humanidade comum para encontrar o que nos une acima do que nos separa.

P: Você poderia nos dar alguns exemplos de comédias climáticas?

Um estudante fantasiado de árvore fez um monólogo defendendo por que não devemos derrubar árvores. Ele começou sua peça colocando cuidadosamente três plantas de interior em vasos perto da borda do palco, em frente a ele, e então explicou ao público: "Desculpe, não consegui uma babá".

Outra aluna fez uma peça sobre seu vício em compras e contou animadamente ao público que havia encontrado uma brecha legal: o furto! Ela explicou: "Nada diz melhor que amo a Mãe Natureza do que usar as roupas de outra pessoa".

P: Por que você acha que a comédia climática funciona?

Acredito que a comédia climática funciona porque contorna a defesa já estabelecida diante de novas informações ou novas histórias sobre a mudança climática. A comédia, quando vivida com autenticidade, provoca uma resposta involuntária, o riso, uma abertura da boca e da mente que produz prazer. Quando um grupo de pessoas assiste a um espetáculo de comédia ao vivo e experimenta tudo isso ao mesmo tempo, algo realmente mágico pode acontecer: eles podem experimentar conexão e comunidade através da alegria e diversão. Isso fará com que cada um deles esteja mais disposto a se envolver com a questão do clima e a ação climática.

Como pode ajudar a superar as emoções negativas associadas às mudanças climáticas?

- Permite que as pessoas sintam emoções positivas em relação ao problema, o que ajuda a processar as emoções negativas em torno dele.

Exemplos de comédia climática

-Brand, o comediante britânico, se associou ao cientista do clima Mark Maslin para encontrar novas formas de comunicar eficazmente sobre a crise climática. Em um vídeo, eles comunicam juntos de forma eficaz sobre as causas e consequências das mudanças climáticas.

-Filmes criativos como ‘Não Olhe para Cima’ da Netflix, que aborda de forma muito criativa e hilária a negação científica diante de um enorme problema, como a chegada de um enorme cometa prestes a impactar e destruir a Terra.

A série ‘Instável’, estrelada por Rob Lowe, aborda de forma cômica temas como a mudança climática e a negação da ciência, zombando de alguns comportamentos ao mesmo tempo em que traz problemas sérios para a vida cotidiana.