Mulher se engana com o parceiro e sai correndo com um colega de trabalho: “Pensei que tinha segurado a mão do meu marido”

Uma esposa feliz protagonizou uma situação engraçada durante a celebração de seu casamento, quando saiu correndo da festa de mãos dadas com alguém que não era seu marido, para poder subir na motocicleta que os levaria a outro lugar.

Tudo foi registrado no TikTok, tornando-se um viral de sucesso. A história foi protagonizada por Aubrey Day, de Jacksonville, Estados Unidos.

A popularidade do vídeo foi tanta que a mulher conversou com a Fox News. "Nos divertimos dançando, acho que esse vídeo descreve muito bem (...) estávamos nos divertindo tanto que acabei correndo com outra pessoa", disse.

Recomendados

“Você está com o garoto errado”

“Espera, você está com o cara errado”, grita alguém para a mulher enquanto ela desce a escada com quem pensava ser seu marido.

“Nossos fogos de artifício foram cancelados porque estava garoando. Estávamos pulando, nos divertindo muito e eu pensei, naquele momento, que tínhamos que correr. Achei que estava segurando a mão do meu marido”, explicou a recém-casada.

Aubrey disse ao meio de comunicação que perguntou ao colega de trabalho de seu marido, a quem erroneamente pegou na mão, por que ele não a corrigiu, e ele disse: "você segurou minha mão e continuou me arrastando, e eu pensei que seria uma grande história".

"Acho que ele achou que era o erro mais engraçado de todos os tempos", disse Aubrey, que também contou que agora é o comentário em todo o escritório do marido.

A celebração

A celebração no Crosswater Hall foi exclusiva das coisas favoritas do casal. "Tivemos um DJ e um saxofonista, martinis de espresso, pizza para o jantar e sorvete de sobremesa", acrescentou a mulher.

A noite de celebração terminou com os verdadeiros recém-casados rindo e saindo do local em um carrinho de golfe.