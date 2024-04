Mulher fez “tranças fulani braids”, se recusou a pagar e a cabeleireira a deixou careca

Durante a tarde desta segunda-feira, começou a circular nas redes sociais a história de uma mulher que foi a um salão de beleza na Argentina e, ao tentar sair sem pagar, acabou quase careca. A protagonista deste incidente pediu para fazer umas “tranças fulani braids”.

No momento de pagar, ele disse que sua carteira virtual não estava funcionando, tentando sair do local. Mas a cabeleireira decidiu cortar o cabelo dele, após consultar a mulher e a própria polícia.

A cabeleireira postou em suas redes o início do trabalho que estava fazendo no cabelo da cliente e, nesse momento, outra mulher a alertou: "Ela me disse 'May, tenha cuidado porque essa garota tem o hábito de ir aos salões, fazer de tudo e sair sem pagar'. Então eu disse a ela que terminaria o trabalho e a avisaria para esperar do lado de fora".

“Ela chegou e ficou do lado de fora. Foi aí que comecei a perceber que estava acontecendo a mesma história de que haviam dito sobre ela, que não tinha dinheiro”, disse May, a estilista.

"Ele me disse 'vou ali na esquina e trago o dinheiro para você', mas eu não concordei que ele fosse embora", explicou.

A estilista indicou que chamaram a polícia e “quando os agentes chegaram, perguntaram qual era o problema. Explicamos a situação e conversaram com ela. Depois voltaram e nos disseram que a garota não tinha como pagar e chegamos a um acordo de que eu retiraria as tranças dela”, afirmou.

"Quando estava tirando as tranças, ela me disse que se eu quisesse, poderia fazê-las de novo, então a melhor opção que tomei foi cortá-las desde a raiz. Tirei tudo porque achei que não era justo que brincasse com o meu trabalho nem com o de qualquer colega. Alguns concordarão, outros não, mas fizemos isso com a presença da polícia. Chegamos a um acordo, eu retirava as tranças e ela não seria detida. Ela concordou e tudo foi feito com a presença da polícia, eu tirei as tranças e ela foi embora a pé", detalhou.