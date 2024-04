Médico foi assassinado na Colômbia por um parente de um paciente: comunidade pede justiça

A localidade de Villanueva, na Colômbia, está envolta em luto e consternação após o brutal assassinato de outro médico na região. Jesús García Oñate, que se dirigia para cumprir seu turno no Hospital Santo Tomás, foi interceptado por dois homens em uma moto e posteriormente encontrado sem vida em San Juan del Cesar. A comunidade exige justiça e pede às autoridades a captura do suposto assassino do médico.

O trágico incidente ocorreu nesta sexta-feira, quando García Oñate foi abordado pelos criminosos enquanto se dirigia para o trabalho. Segundo relatos preliminares, o médico foi colidido contra um poste depois de ser interceptado. Apesar dos esforços para transferi-lo para San Juan del Cesar, García Oñate chegou sem sinais vitais, aparentemente vítima de tiros no rosto e no peito.

A comunidade de Villanueva reagiu com indignação diante do crime, gerando distúrbios e exigindo às autoridades policiais que ajam com celeridade para capturar o responsável pelo ato atroz. Diante da escalada da tensão, pessoal do Exército e da Polícia foi mobilizado para restaurar a ordem no município.

Este trágico incidente se soma à onda de violência que tem abalado recentemente o país, incluindo o assassinato do médico Juan Guillermo Aristizábal na Clínica Medellín de El Poblado, na capital antioqueña. Nesse caso, um paciente psiquiátrico atirou contra o profissional de saúde em seu consultório, causando consternação na comunidade médica e na sociedade em geral.