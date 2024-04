Ladrão foi despojado, linchado e amarrado a um poste; horas depois foi libertado

Na noite de quinta-feira, 18 de abril, a noroeste de Bogotá na Colômbia, testemunhou um incidente alarmante que reflete o crescente descontentamento da comunidade com a insegurança. Um suposto ladrão foi alvo de uma tentativa de linchamento por parte de um grupo de cidadãos enfurecidos depois de ter roubado o celular de uma mulher minutos antes.

De acordo com relatórios do jornalista Kevin Díaz da Citytv, o homem foi perseguido pelos vizinhos da região e repetidamente agredido uma vez capturado.O tenente-coronel Jansen González, oficial de guarnição da Polícia Metropolitana de Bogotá, confirmou que o indivíduo foi agredido pela comunidade e posteriormente despidoe amarrado a um poste.

“Um caso foi relatado na localidade de Suba em que uma pessoa rouba o celular de uma mulher e é alcançada pela comunidade, que a aborda e a agride no local”, relatou o policial.

Embora o suposto criminoso tenha sido levado a um centro de assistência, foi determinado que seus ferimentos não eram graves. No entanto, A situação tomou um rumo inesperado quando a Polícia Metropolitana de Bogotá informou que o homem foi libertado devido à falta de denúncia por parte da vítima.

A reação da comunidade reflete o aumento da percepção de insegurança na localidade de Suba. Apesar de as estatísticas da Secretaria Distrital de Segurança, Convivência e Justiça mostrarem uma diminuição nos casos de roubo a pessoas na cidade, os moradores de Suba expressam sua preocupação com a incidência criminal na área.

De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Distrital de Segurança, Convivência e Justiça, em março de 2023 foram registrados 14.571 casos de roubo a pessoas em Bogotá, enquanto que em março de 2024 esse número diminuiu para 7.263 casos. No entanto, na localidade de Suba, os adultos foram os mais afetados por crimes contra pessoas no último mês, seguidos por idosos e adolescentes.

Durante os primeiros três meses de 2024, os dias com maior incidência de roubos em Suba foram as segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras de manhã, assim como as quartas-feiras e sextas-feiras à noite.