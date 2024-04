Fotógrafa cancela ensaio de casal após saber a verdadeira opinião do noivo sobre ela

Uma mulher decidiu desabafar no Reddit depois de passar por uma situação delicada envolvendo sua cunhada e o noivo dela. Segundo relato, ela decidiu cancelar completamente o ensaio fotográfico de noivado do casal depois de saber a verdadeira opinião do noivo a seu respeito.

Sem se identificar, a mulher explica que é fotógrafa e atendeu ao pedido de sua cunhada e do noivo dela para tirar as fotos de noivado do casal. Ela ajudou a escolher um lugar, um estilo e todos os detalhes para garantir que o casal se sentisse representado no ensaio fotográfico, mas aparentemente isso não foi o bastante para o noivo repensar sua opinião sobre ela.

“O noivo sempre pareceu ser uma pessoa tímida e que guarda as coisas para si mesmo, eu nunca tive ideia do que ele pensava sobre mim e meu marido, até agora. Apesar de já sentir alguma tensão no ar, minha cunhada sempre dizia que era só impressão da minha parte, mas foi depois do telefonema do meu cunhado que eu percebi que não era”.

“Meu cunhado ligou para conversar conosco sobre os planos para o final de semana e disse que precisava nos falar que o noivo da irmã deixou claro o que sente sobre nós. Segundo ele, o cara falou que não suporta a nossa presença e que somos as pessoas mais chatas da família, e que estava grato pelo meu cunhado e pelo pai dele ‘serem pessoas normais’. Basicamente, nós somos um lixo pra ele”.

Ela tomou uma decisão que magoou a cunhada

Magoada com a situação e se sentindo ofendida, a mulher conta que as declarações do cunhado não pararam por aí, e ele seguiu ofendendo a ela e ao marido com declarações complicadas e que ela está considerando tirar a limpo pessoalmente. No entanto, diante do ensaio de noivado e por ter a fotografia como sua profissão, ela decidiu que não irá mais fazer as fotos do casal.

“Estou em um grande conflito aqui e parte de mim se sente culpada pela minha cunhada que é uma pessoa muito querida por mim. Nunca fomos próximas, mas ela sempre foi uma pessoa doce e me doeu saber que ela nem nos defendeu. Eu realmente não consigo fingir que estou bem e fazer as fotos normalmente depois do que aconteceu”.

“Seria errado cancelar a sessão e deixar minha cunhada saber os motivos e que se não fosse isso eu não teria ferido seus sentimentos. Eu agora me sinto desconfortável perto deles”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deve tomar cuidado ao tomar uma decisão deste tipo, visto que pode causar problemas com a família de seu marido.

“Tenha certeza de que você e o seu marido encaram essa situação da mesma forma antes de tomar qualquer decisão sobre esse assunto. Apesar disso, não seria errado da sua parte”, comentou uma pessoa.

“Alguma outra pessoa confirmou que isso aconteceu? Tente primeiro obter essa confirmação para depois tomar uma decisão”, finalizou outra.