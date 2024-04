Vídeos mostram violência nas ruas: ladrão roubando autopeças e briga no trânsito

As câmeras de segurança conseguiram detalhar o momento em que um carro estaciona em frente a uma caminhonete, na cidade de Bogotá, capital da Colômbia. Do veículo sai um sujeito que cuidadosamente abre o capô da caminhonete com o objetivo de roubar peças de automóveis, no entanto, poucos segundos depois aparecem na cena os proprietários do carro que estavam sendo roubados.

Rapidamente, o veículo de onde o suspeito ladrão saiu, fugiu deixando para trás o indivíduo que estava roubando, fazendo com que os cidadãos, alertados pelo roubo, atacassem o assaltante, exercendo o que é conhecido como justiça com as próprias mãos, já que bateram fortemente no criminoso acusado, obrigando-o a consertar o que havia desarrumado na caminhonete.

As mesmas câmeras que conseguiram relatar o ocorrido também puderam identificar o carro em que a gangue dedicada a roubar esses artigos dos veículos estava se locomovendo, sendo um Chevrolet Sail cinza com placa IXR-686.

Recomendados

Outro vídeo: casal em uma caminhonete de luxo quebrou os vidros de um táxi e entrou em uma briga com o motorista

Nas redes sociais, outro vídeo viralizou mostrando uma briga entre motoristas em uma rua também em Bogotá. Nas imagens, vemos um casal em um SUV de luxo enfrentando um taxista em plena via pública depois de um choque entre os dois veículos.

A gravação, que dura apenas dois minutos, mostra o nível de violência da cena. A mulher que está gravando o vídeo manifesta angústia diante dos eventos que está presenciando. "Meu Deus, olhem essa tragédia aqui", ela diz enquanto observa a briga.

No início, vemos o motorista da van chutando o táxi e tentando agredir o motorista de outro táxi que estacionou atrás dos dois veículos. O taxista, vestindo uma camiseta branca, estava tentando agredir o outro homem com um bastão. No entanto, o motorista da van o derruba no chão, pega o bastão e começa a quebrar os vidros do táxi com o qual colidiu.

Enquanto isso, a acompanhante do homem começa a bater no capô do táxi e a gritar insultos para o motorista do mesmo. Diante da situação, outro taxista de camisa azul tenta defender o taxista e bate na caminhonete azul em que o casal estava.