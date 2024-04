Tragédia em Clínica na Colômbia: paciente assassina médico e provoca incêndio no consultório

Num incidente assustador que chocou a comunidade, um paciente cometeu um ato violento no 9º andar de uma Clínica em Medellín, na Colômbia. Segundo relatórios preliminares, o indivíduo atacou o médico que o atendia em seu consultório e depois iniciou um incêndio que consumiu parte das instalações.

Após cometer o ato de violência, o agressor - cuja identidade ainda não é conhecida - provocou um incêndio no consultório, o que causou pânico entre a equipe médica e os pacientes presentes no local.

Presume-se que se tratou de um paciente com transtornos psiquiátricos que teria cometido o homicídio do médico utilizando uma arma de fogo. Posteriormente, em um estado de alteração, iniciou um incêndio no consultório, afetando outras pessoas no local. A rápida atuação do Corpo de Bombeiros de Medellín impediu que o fogo se espalhasse ainda mais. As autoridades continuam investigando o incidente ocorrido no centro de saúde.

Recomendados

De acordo com as versões preliminares, após o homicídio e o início do incêndio, tanto o pessoal médico e de saúde da instituição, bem como os pacientes e o pessoal administrativo, tiveram que ser evacuados devido ao incêndio. Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada; no entanto, de acordo com fontes próximas à clínica, a vítima seria Juan Guillermo Aristizabal, que atuava como urologista.

Foi confirmado que o agressor seria um paciente psiquiátrico, o que levanta questões sobre os protocolos de segurança em centros de saúde. Em meio ao caos, as autoridades conseguiram fazer duas prisões e apreender uma arma, enquanto uma mulher ficou ferida em circunstâncias ainda não esclarecidas, sem confirmar se ela é uma enfermeira ou assistente do centro médico. Vários pacientes foram transferidos para prédios próximos, incluindo alguns que precisaram ser atendidos nas instalações da Intermédica, próximas à Clínica.