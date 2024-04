Pai se recusa a nomear a filha em homenagem a sua irmã morta e compra briga com a mãe

Em algumas famílias é comum existir a tradição de honrar a memória dos familiares ao nomear uma nova criança em homenagem a eles. No entanto, nem todas as pessoas podem estar confortáveis com essa escolha e, ao se recusarem a realizar a “homenagem” podem provocar uma certa irritação nos demais familiares. Foi exatamente isso que aconteceu com um homem que buscou ajuda no Reddit após começar uma grande briga com sua mãe.

Sem se identificar, o homem conta que está esperando a chegada de sua primeira filha e que o nome da menina acabou se tornando um motivo de briga com sua mãe. Segundo ele, sua irmã mais velha morreu quando tinha 2 anos de idade, naquela altura, a mãe estava grávida dele e ainda assim ela acabou ficando completamente presa ao luto, sem conseguir superar a perda da filha. Além disso, o homem conta que seu pai abandonou a família logo após seu nascimento e sua relação com a mãe sempre foi complicada.

“Eu cresci sempre ouvindo histórias sobre minha irmã que morreu antes de eu nascer. Minha mãe me obrigava a ficar de luto no dia da morte dela, no dia de seu aniversário e no dia do ‘aniversário de descoberta da gravidez’. Ela me tirava da escola e eu não podia fazer nada naqueles dias”.

“Nós também nunca celebramos o Natal porque ela dizia que sem minha irmã não tinha o que celebrar e até mesmo eu querer comemorar o meu aniversário era um motivo de mágoa para minha mãe. Ela colocava diversas fotos da minha irmã espalhadas pela casa para que todos pudessem ver e só falava sobre como era a forma de ter minha irmã celebrando o meu aniversário”, explica o homem.

As coisas pioraram conforme ele cresceu

Segundo o homem, as coisas foram ficando ainda mais complicadas conforme ele foi crescendo. Até mesmo sua esposa foi bombardeada de informações sobre a irmã do homem na primeira vez em que conheceu a sogra. Depois que saiu de casa, as tensões com a mãe aumentaram pois ele passou a se recusar a ficar de luto nos “aniversários” celebrados pela mãe.

“Ela começou a gritar comigo e a me chamar de monstro por não me importar com a morte da minha irmã e por agir como se fossem dias normais. Ela falou que eu também não tinha motivos para celebrar o Natal. Eu precisei cortar o contato com ela até que ela me procurou para pedir desculpas e prometeu se esforçar para melhorar as coisas entre nós e tudo ia bem, até agora”.

“Quando ela descobriu que seremos pais de uma menina minha mãe amplamente declarou que não vê a hora de conhecer a ‘pequena Ella’, sendo este o nome da minha irmã. Eu disse a ela que nós não usaremos este nome e minha mãe simplesmente surtou. Ela disse que é impossível eu ter uma filha e não dar o nome da minha irmã a ela, pois minha irmã merece receber essa honra. Eu disse a ela para parar com isso, mas ela falou que nós somos obrigados a usar esse nome e que ela dirá isso à minha esposa porque a ‘minha irmã merece isso’”.

Depois de ouvir o filho afirmar novamente que não usará o nome da irmã para nomear a filha, a mulher passou a criticá-lo de forma dura e o levou a dizer que estava arrependido de voltar atrás em sua decisão de se reaproximar dela. Com isso, o homem passou a se questionar se está errado em sua escolha, mas foi apoiado pelos demais usuários do Reddit.

“A forma como sua mãe agiu mostra que ela não mudou em suas atitudes e escolhas. Sinto muito por tudo que você passou”, comentou uma pessoa.

“Você deve considerar evitar que sua mãe passe tempo sozinha com sua filha e volte a restringir o contato com ela”, alertou outra.