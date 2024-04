Motorista de aplicativo se torna viral por discussão com passageira: “Eu não entro em motéis”

Um vídeo começou a circular pelas redes sociais, onde se pode ver um motorista de aplicativo discutindo com sua passageira. O motivo da discussão? Ela queria que ele a deixasse dentro do motel para o qual estava indo, e o motorista se recusou.

"Eu não entro em motéis", disse o homem, já irritado, diante da insistência da mulher, que o ameaça dizendo que está gravando. "Estou dizendo para me deixar onde eu vou", insiste a passageira.

“Eu te deixo aqui, desça, se quiser me paga, se não quiser não me paga, tchau”, disparou o motorista, já bastante irritado, enquanto a mulher pedia para ele não gritar...mas gritando. “E por que está gritando? Já chega, desça logo”, pede o homem.

A passageira insiste: “Eu sou mulher, posso te denunciar”, o motorista explica que “estou prestando um serviço para você”.

A mulher indignada o chama de xenófobo depois que o motorista disse que os estrangeiros são "abusados".

As redes apoiaram o motorista

Os comentários não demoraram a chegar e todos apoiaram o motorista chileno do aplicativo.

“Faltou pouco para a passageira pedir para ser deixada deitada na cama”; “Então, por ser mulher, ela pode denunciar, louca, acha que tem mais direitos que os homens. O motorista a levou para o endereço indicado, depois é problema dela encontrar a cabana dentro do motel. Além disso, é um risco: ele a leva para a cabana e lá eles roubam o carro e adeus”; “O motorista fez o certo ao deixar a mulher do lado de fora do motel, porque o que aconteceria se entrasse com ela no motel e alguém os visse?”; “Essas mulheres trabalham EXTORQUINDO homens do Uber, os fazem entrar nos motéis. Tiram fotos do carro e depois os ameaçam com algemas ou então, dentro estão esperando os cafetões e roubam. O MELHOR É FAZER O QUE O SENHOR FEZ. APLAUSOS PARA ELE”, são alguns dos comentários.