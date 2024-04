Marido afirma que seu trabalho é mais importante do que o da esposa porque ele ‘ganha mais’

Um homem decidiu buscar por apoio no Reddit após entrar em uma discussão com a esposa envolvendo o “valor” do emprego dos dois. Segundo ele, a esposa está querendo mudar para outro Estado sem considerar o fato de que é o emprego dele que mantém a maior parte das contas do casal.

Sem se identificar, o homem explica que sua esposa é inspetora em uma residência universitária. Por conta disso, a renda dela não é alta, sendo o bastante para pagar apenas pelas compras mensais do casal. Além disso, caso não precisasse pagar pela creche da filha se a esposa trabalhasse em casa, ele afirma que os dois teriam uma renda maior do que tem atualmente, mesmo com a esposa sem o emprego.

“Eu praticamente pago todas as demais contas da nossa casa. Nós temos uma casa bacana e criamos laços no lugar em que moramos. Meu emprego é bom e eu estou prestes a ser promovido. Acontece que minha esposa passou a ficar descontente com seu emprego e queria trocar de trabalho. A princípio eu a apoiei já que ela não estava contente com sua situação atual”.

“Estava tudo indo bem até que ela decidiu enviar seu currículo para uma vaga em uma escola fora do nosso Estado. Ela conseguiu o emprego e isso poderia fazê-la almejar uma promoção em um futuro próximo. Mesmo com essa possível promoção, ela não receberia nem perto da quantia que eu recebo no meu emprego atual”.

Eles entraram em uma discussão

Diante disso, o homem explica que a esposa o buscou para dizer que quer aceitar a vaga, algo que ele disse que não poderiam fazer por conta de seu emprego. Com a negativa, os dois se envolveram em uma briga na qual a mulher o acusava de a impedir de aceitar o emprego por ele ter um “emprego mais importante” que o dela.

“Em determinado momento eu perdi a paciência e disse que é exatamente isso. Meu emprego é mais importante que o dela porque é ele que mantem a nossa qualidade de vida. Para trabalhar na minha área é necessário ter uma licença específica e eu não poderia conseguir isso rapidamente em outro Estado a menos que consiga pagar. Logo, eu ficaria um bom tempo sem emprego até conseguir novamente uma oportunidade. Eu agi errado?”.

Para os usuários do Reddit, ele não errou em sua decisão visto que a esposa realmente está colocando a segurança financeira da família em risco.

“Ela quer trocar um emprego que é garantido e que rende frutos para a família por um emprego com uma possibilidade de promoção e que mesmo assim não daria a mesma estabilidade para vocês? Você não está errado”, comentou uma pessoa.

“Sua esposa está sonhando e precisa entender um pouco melhor sobre a realidade financeira de vocês”, finalizou outra.