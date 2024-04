Mãe solteira de 12 crianças conta como se vira com cupons para poder alimentá-los e se defende de críticas TikTok

Uma mãe de 39 anos, que tem 12 filhos, tem sido alvo de milhares de críticas nas redes sociais, devido à sua decisão de ter tantos filhos e não conseguir gerar os recursos necessários para sustentá-los.

Veronica Merritt é mãe solteira e mora em Nova York. Através de sua conta no Tiktok, ela relatou que para poder alimentar seus filhos, teve que depender de cupons de desconto devido ao aumento do custo de vida.

Ela revelou que o valor que paga para alimentar sua família atingiu US$24 mil por ano, o que a levou a recorrer a uma dieta limitada, focada em macarrão, cachorros-quentes e pacotes de ramen.

Isso levou seus seguidores a criticá-la por ter uma família tão grande, mas ela se defende e garante que cada filho é um tesouro para ela.

De acordo com o site Mag, a mulher também recebe um cheque do governo no valor de US$1400 dólares, mas obviamente não é suficiente para cobrir todos os custos.

"Vivíamos de ramen quando antes podíamos comprar qualquer coisa. Costumava poder ir ao supermercado e comprar o que queríamos e não ter que nos preocupar com isso", indicou em um de seus vídeos.

Verónica teve seus primeiros 10 filhos com seu primeiro marido, antes de se casar com o segundo e ter mais dois. Seus filhos são: Victoria, 24, Andrew, 19, Adam, 17, Mara, 16, Dash, 14, Darla, 13, Marvelous, 11, Martalya, 9, Amelia, 7, Delilah, 10, Donovan, 4 e Modi, 2.

E queria ter mais filhos

Diante das críticas, a mulher explicou que "nunca teria tido filhos se tivesse esperado até ser rica; não me arrependo de nenhum deles".

Além disso, ela explicou que queria continuar tendo filhos, mas teve que passar por uma histerectomia devido a um fibroma.