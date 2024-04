Jovem é preso por bater na mãe porque ela não guardou comida para ele nem para a namorada

Este caso gerou indignação em uma comunidade pela indiferença deste filho para com sua própria mãe. Tudo isso ocorreu no âmbito da Estratégia Integral de Proteção à Mulher, Família e Gênero (EMFAG), onde foi realizada a prisão em flagrante de um indivíduo pelo crime de violência doméstica. Os vizinhos alertaram as autoridades sobre os gritos de socorro de uma mulher de 44 anos, presumivelmente agredida fisica e verbalmente por seu filho.

Os agentes da estação de Polícia de Magangué responderam rapidamente e detiveram o agressor, identificado como Deison Sierra Baldovino, também conhecido como ‘El Pepo’, de 20 anos, que foi colocado à disposição da Procuradoria Geral da Nação para o respectivo processo judicial na Colômbia.

Jovem é capturado

De acordo com informações coletadas no local do incidente, a agressão ocorreu porque o filho chegou em casa sob a influência de álcool e substâncias alucinógenas, e aparentemente sua mãe não preparou comida para ele nem para sua namorada, o que desencadeou a violência. Nas redes sociais, ele tem sido apelidado de “filho sustentado” após os eventos terem sido divulgados.

O coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante do Departamento de Polícia de Bolívar, fez um apelo para denunciar qualquer ato de violência contra as mulheres para a Linha 155, disponível 24 horas por dia.

De acordo com o Relatório de Qualidade de Vida de 2022 apresentado pelo Cartagena Cómo Vamos em setembro do ano passado, foi registrado um aumento da violência doméstica em Cartagena. Foram reportados 1.310 casos, sendo a violência entre parceiros a mais frequente, com 65% dos casos. Os bairros com maior incidência foram Olaya Herrera, El Pozón, La María, Torices e San Francisco. A taxa de violência doméstica na cidade atingiu 126 casos por cada 100 mil habitantes.