Indignante! Mulher viaja com seu pássaro no metrô e ele cai nos trilhos

Mulher viaja com seu pássaro no Metrô e ele cai nos trilhos da estação X

Um incidente inesperado interrompeu o serviço na Linha B do Sistema de Transporte Coletivo (STC) Metro da Cidade do México (CDMX), causando um alvoroço incomum entre os passageiros. Tudo começou quando uma passageira, acompanhada de seu peculiar animal de estimação, um pássaro, permitiu que ele caísse nos trilhos.

Como é que o animal de estimação caiu?

O trajeto estava decorrendo normalmente até que, num instante fatídico, o pássaro da mulher caiu nos trilhos do metrô, deixando sua dona em estado de desespero. Rapidamente, a usuária pediu ajuda às autoridades para resgatar sua pequena mascote.

Diante da situação de emergência, o pessoal do Metrô da Cidade do México ativou um protocolo de resgate imediato. As áreas de Segurança Institucional e Transporte coordenaram esforços para salvar a ave em perigo iminente, realizando ações na estação Bosques de Aragón da Linha B.

Para realizar o resgate, foi necessário interromper o fornecimento de eletricidade por alguns minutos; durante esse curto período, a equipe de Gerenciamento Integrado de Riscos e Proteção Civil desceu para a área das linhas, sem eletricidade, conseguindo resgatar o pássaro e colocá-lo em segurança.

Minutos depois, o pássaro foi devolvido à sua dona, que agradeceu profundamente a rápida resposta do pessoal do Metrô; a mulher explicou que a queda foi totalmente acidental, e que sua única preocupação era a segurança de seu pequeno animal de estimação, que foi encontrado são e salvo.

Pode-se viajar com aves no metrô da Cidade do México?

No entanto, este incidente não passou despercebido em relação às regulamentações do transporte público, pois de acordo com o Regulamento da Lei de Mobilidade da Cidade do México, o Artigo 230 proíbe expressamente o transporte de animais no Metrô, exceto animais de assistência ou serviço, como cães-guia.

Alguns usuários criticaram a mulher nas redes sociais por colocar em risco a vida de um pequeno animal de estimação e porque chegaram atrasados aos seus destinos após o corte de energia que impediu que os trens da Linha B do Metrô avançassem.