Homem revela planos para boicotar o casamento da irmã após atitude do noivo

Um homem decidiu buscar por ajuda no Reddit depois de se envolver em uma situação inusitada com o noivo de sua irmã. Segundo ele, mesmo sabendo de seu atual status de relacionamento, o noivo decidiu não incluir sua companheira na lista de convidados e, aparentemente, a irmã dele concordou com isso.

Sem se identificar, o homem explica que decidiu tomar algumas decisões mais pessoais em sua vida depois de se ver em uma UTI por três dias devido a complicações em uma cirurgia. Enquanto permaneceu internado, ele explica que nenhum de seus irmãos se preocupou em visitá-lo ou perguntar sobre ele, o que fez com que seu único apoio nessa situação difícil fosse sua atual namorada.

“Ela rapidamente se tornou parte da minha família e chegou até mesmo a ser convidada como minha acompanhante no casamento do irmão do noivo da minha irmã”, exemplifica o rapaz.

Recomendados

“Minha irmã, que inclusive mora comigo, pretende se casar em julho e faz mais ou menos 1 mês que o noivo dela me avisou que, pelas limitações na lista de convidados, minha namorada não será convidada para o casamento. Eles convidaram 110 pessoas e esperam que 100 delas compareçam. Curiosamente, minha ex-namorada está entre os convidados e a namorada do meu irmão também não teve seu convite retirado. Imaginei que minha companheira fosse ser convidada já que nosso relacionamento é de conhecimento de todos”.

Ele decidiu boicotar o casamento

Revoltado, o homem explica que tanto dentro de sua família quanto entre os amigos a presença de sua namorada não é uma novidade. Por conta disso, ao saber que ela não foi convidada para o casamento, as coisas ficaram fora de controle.

“Eu entendo o planejamento e sei da complexidade, mas ainda estou magoado porque eles sabem que minha namorada existe já que ela foi no casamento do irmão do noivo como minha acompanhante”.

“Cheguei ao ponto de começar a pensar que devo forçar as pessoas a me respeitarem ao invés de aceitar qualquer desculpa e, ainda mais quando isso envolve minha irmã, que nem mesmo falou comigo. Estou pensando seriamente em fazer algo para boicotar o casamento, mas temo estar movido pelos sentimentos de desrespeito e não sei se seria errado da minha parte fazer isso”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ele não estaria errado se deixasse de ir ao casamento da irmã.

“Você não tem que ir ao casamento se não quiser e considerando sua história, tem motivos para fazer isso”, comentou uma pessoa.

“Apenas não chame isso de boicote e não vá ao casamento”, finalizou outra.