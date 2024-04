“Eu morri afogado durante a destruição da Atlântida”: famoso jogador de futebol “lembra” de sua morte

Christian Bermúdez, mais conhecido como o “Hobbit Bermúdez”, reconhecido jogador de futebol do Atlante, em uma entrevista realizada pela sua própria equipe, revelou diferentes experiências que teve fora de campo, desde ser um cidadão atlante até suas experiências com seres de outro planeta.

"Tenho medo da água, não sei nadar. Afoguei-me quando a Atlântida foi destruída, juntamente com minha mãe naquela época", disse o jogador no início da entrevista, mostrando-se muito convicto de suas palavras.

"Eu tive sonhos lúcidos debaixo d'água, vi estruturas dentro e fora dela. Algo muito louco aconteceu comigo em um avião, não tinha nada para ouvir ou ler durante o voo. Fechei os olhos sem a intenção de meditar e me vi em uma imagem em que estava no fundo do mar, olhando para cima, com o sol refletindo na água. De repente, comecei a avançar e estava em cima de um golfinho."

Recomendados

“Eu sei com certeza que existe vida em outros planetas”

Por outro lado, na entrevista, o mexicano afirmou que observou seres diferentes de nós, Aliens, sendo uma das razões pelas quais ele tem tatuagens dos seres mencionados: “Eu tenho tatuagens dos seres que eu vi. Os que vivem em outro planeta vivem interiormente, não vivem exteriormente. Os seres evoluídos vivem dentro de seus planetas e nós vivemos fora, não somos tão evoluídos, mas eu sei totalmente que há vida em outros planetas”.

Tanto a entrevista como as declarações causaram agitação nas diferentes redes sociais, os comentários não se fizeram esperar, já que alguns internautas levaram a sério. “Quem poderia imaginar que o Hobbit acabou sendo “parente” do Príncipe Namor” ou “Hoje nasce uma nova religião, bem-vindos ao Bermudismo, permitamos que nosso senhor Hobbit Bermudez nos guie para a salvação”. O mais relevante sendo sua morte em Atlântida.