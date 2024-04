Desafios na proteção do planeta

Cada vez mais se sentem no mundo os efeitos do aquecimento global com mudanças muito perceptíveis nos climas de várias regiões do mundo, tempestades mais poderosas, o derretimento de icebergs, entre outras situações, mas também existem organizações que dedicam seu tempo e esforço para defender o planeta.

De acordo com dados do Fundo Mundial para a Natureza (WWF, na sigla em inglês), desde 1900, o nível médio do mar subiu entre 15 e 20 centímetros. A subida do nível do mar coloca em perigo as cidades costeiras e as pequenas nações insulares. As mudanças na temperatura da água estão levando as algas a abandonarem os recifes de coral. Isso branqueia os recifes e os torna vulneráveis a doenças e morte.

Nos últimos 30 anos, o gelo mais antigo e espesso do Ártico diminuiu impressionantes 95%. As inundações globais e as precipitações extremas aumentaram mais de 50% nesta década. Agora ocorrem a um ritmo quatro vezes maior do que em 1980.

Diante desta crise climática, surgiram dezenas de organizações cidadãs nas quais pessoas se agrupam para dedicar seu tempo, esforço e até recursos para ajudar a salvar o planeta, promovendo pequenas ações pessoais que, juntas, podem fazer a diferença.

As pessoas são a chave para a mudança ambiental, mas uma equipe de pessoas trabalhando juntas, seja para conscientizar o público sobre um problema, pressionar as empresas para serem mais sustentáveis ou responsabilizar os governos, pode ter um alcance maior e alcançar mais progresso do que uma pessoa trabalhando sozinha.

"Juntos somos fortes, barulhentos e poderosos. Juntos podemos resolver a crise climática", disse ao Metro Ingmar Rentzhog, CEO e fundador da We Don't Have Time, uma rede social e plataforma de opinião para todos aqueles que queiram fazer parte da solução para a crise climática.

No entanto, apesar do entusiasmo e da vontade inabalável de defender o planeta, essas organizações enfrentam inúmeros desafios para realizar seu louvável trabalho, que vão desde a falta de capital para financiar suas operações até mesmo a pressão de grupos de poder que buscam proteger seus interesses, mesmo que isso custe ao planeta.

"Um grande obstáculo é reunir o capital necessário para expandir abordagens e soluções regenerativas baseadas na natureza", disse ao Metro Brian von Herzen, Diretor Executivo da Climate Foundation.

Outro dos grandes desafios e talvez um dos mais importantes é a mudança de perspectiva das pessoas em relação à mudança mental necessária para salvar o planeta, pois muitas pessoas não estão dispostas a mudar suas ideias ou ações que afetam o planeta para conseguir salvá-lo das mãos desse tipo de organizações.

O Metro conversou com dois diretores de organizações que buscam salvar o planeta para saber mais sobre seu valor.

Assim você pode ajudar essas organizações

Não Temos Tempo

Inscreva-se no We Don't Have Time e junte-se a uma comunidade cada vez maior de agentes de mudança. Procure o We Don't Have Time na App Store da Apple ou no Google Play para Android e comece a agir hoje mesmo.

Fundação do Clima

Você pode ajudar a Climate Foundation, contribuindo de várias formas, incluindo tempo como voluntário ou doações no site ClimateFoundation.org

6 perguntas para Ingmar Rentzhog, CEO e fundador da We Don’t Have Time

Em que consiste o trabalho que você realiza na We Don't Have Time?

– We Don't Have Time é a maior plataforma de mídia do mundo para a ação climática. Nosso objetivo é inspirar e mobilizar a ação global em direção a um futuro próspero e livre de combustíveis fósseis. Democratizamos o conhecimento sobre soluções climáticas compartilhando-o e divulgando-o gratuitamente para uma audiência global. Também usamos nossa extensa rede de empresas, organizações, cientistas, autoridades políticas, jovens e ativistas para impulsionar políticas climáticas mais sólidas e baseadas na ciência em todo o mundo.

O que o levou a fundar esta organizização?

- Quando tive meu primeiro filho, comecei a pensar mais no mundo de amanhã, no mundo que meus filhos herdariam, então comecei a ler sobre a crise climática. No começo, pensei: Não pode ser tão grave. Se fosse, todo mundo estaria falando sobre isso e nossos líderes estariam concentrando toda sua energia em tentar resolver essa crise. Mas à medida que mergulhava no assunto, percebi que era muito pior do que eu pensava e que ainda não estava sendo levado a sério. Isso me deixou perplexo. E ainda me deixa.

O meu momento de clareza foi quando Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Foi então que percebi que os nossos líderes não iriam resolver isto por nós. Por isso, vendi a minha empresa do setor financeiro e fundei a We Don't Have Time com o meu colega David Olsson.

Quais são os principais desafios da luta para salvar o planeta?

– Diria que o principal desafio é a engenhosa e muitas vezes muito eficaz pressão das empresas petrolíferas, do carvão, do gás e de outros interesses de combustíveis fósseis. Elas têm um longo histórico de compra de políticos e distorção da agenda e narrativa para adaptá-las aos seus propósitos. Recentemente, seus métodos de pressão se tornaram ainda mais agressivos, e isso se deve ao fato de que sabem que estão travando sua última batalha. Embora essas empresas estejam atualmente obtendo lucros recordes, seus dias estão contados, e elas sabem disso. Portanto, agora estão desesperadas para extrair até o último dólar, sem se importar com o custo para todos os seres vivos.

Outra tendência muito preocupante é o avanço do movimento político de extrema direita que nega as mudanças climáticas em muitos países do mundo. Esse tipo de forças costuma ganhar impulso em tempos de crise e incerteza, e podemos vê-lo em todos os continentes, principalmente na Europa. Apenas alguns dias atrás, a We Don’t Have Time publicou um rascunho vazado da agenda estratégica da UE para 2024-2029, que revelava que a UE planeja reduzir drasticamente suas ambições climáticas nos próximos cinco anos. Vários meios de comunicação ecoaram a notícia, o que era esperado. Para nós é importante divulgar esse processo e abrir um debate público antes que o rascunho seja aprovado.

Quais são alguns dos seus principais projetos?

Acabamos de lançar nossa campanha Mova o Dinheiro, em colaboração com nosso parceiro, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O objetivo é mudar os investimentos de combustíveis fósseis para soluções ecológicas. Alguns ainda dizem que não podemos nos dar ao luxo da transição ecológica, mas a verdade é que já temos todo o dinheiro que precisamos.

A AIE calcula que será necessário investir US$ 4,5 trilhões por ano em energias limpas até 2030. Embora possa parecer uma quantia enorme, todos devemos ter em mente que os governos do mundo atualmente subsidiam os combustíveis fósseis com US$ 7 trilhões por ano. Sem mencionar que fundos de pensão e outras instituições financeiras já investiram US$ 3 trilhões em combustíveis fósseis.

Até agora, empresas e indivíduos de 57 países aderiram à nossa campanha, comprometendo-se a movimentar US$ 375 milhões em investimentos. É um bom começo.

Como as pessoas podem ajudar?

- Inscreva-se no We Don't Have Time (Não Temos Tempo) e junte-se a uma comunidade crescente de agentes de mudança. Juntos somos fortes, barulhentos e poderosos. Juntos podemos resolver a crise climática. Procure por "We Don't Have Time" na App Store da Apple ou no Google Play para Android e comece a agir hoje mesmo.

Como pessoa que quer salvar o mundo, que mensagem você daria às pessoas?

- Suas decisões importam: o que você compra, como se locomove, em quem vota e o que publica e compartilha nas redes sociais. Você pode pensar que não faz diferença, mas faz sim.

6 perguntas para Brian von Herzen, Diretor Executivo da Fundação Clima

Por que fundaram esta organização?

- Duas décadas atrás, estávamos realizando expedições pela Groenlândia e descobrimos que sua superfície estava derretendo. As taxas de derretimento dobravam a cada ano e, em 2012, 97% da superfície da Groenlândia estava derretendo. Portanto, há duas décadas já sabíamos que teríamos que fortalecer abordagens naturais para regenerar um clima saudável e remover gases de efeito estufa da atmosfera, utilizando abordagens baseadas na natureza que foram testadas ao longo dos séculos.

O que fazem na Climate Foundation?

Na Climate Foundation, focamo-nos na segurança alimentar tanto em mar como em terra, não apenas para a humanidade, mas também para garantir a sobrevivência dos ecossistemas. Fazemos isso medindo simultaneamente a exportação natural de carbono dessas intervenções regenerativas nos ecossistemas.

Quais são os problemas enfrentados ao tentar salvar o planeta?

O principal desafio que enfrentamos é que o conforto é a antítese da mudança. Aqueles que estão confortáveis não querem mudar, e uma pequena porcentagem mais rica é responsável pela maior parte das emissões de carbono.

O próximo grande obstáculo é reunir o capital necessário para expandir abordagens e soluções regenerativas baseadas na natureza, que são fundamentais para encontrar soluções globais que garantam a continuidade da civilização.

Buckminster Fuller escreveu uma vez: "Os Estados nacionais são os coágulos de sangue da civilização". Nosso desafio é lançar projetos que ultrapassem as fronteiras nacionais e abordem o desafio global, pois as desigualdades entre fronteiras irão, em grande parte, impedir a equidade climática em todo o mundo.

Quais planos vocês têm atualmente?

- Os nossos principais projetos são implementar a Permacultura Marinha em todo o Indo-Pacífico e até mesmo no Mar Mediterrâneo. Isso pode ajudar a regenerar o fornecimento de nutrientes profundos para garantir a produção primária de peixes, o habitat e o fornecimento de alimentos, permitindo que as pescarias marinhas prosperem novamente e garantindo um fornecimento de alimentos resistente ao clima durante as difíceis décadas futuras.

Como podem receber ajuda?

- As pessoas podem nos ajudar na Climate Foundation, através de contribuições de todos os tipos, incluindo tempo como voluntário ou doações no site ClimateFoundation.org.

Atualmente estamos a um passo de uma hectare de Permacultura Marinha economicamente sustentável e estamos realizando uma campanha para arrecadar os fundos restantes necessários para construir a primeira hectare.

Como pessoa em busca de salvar o mundo, que mensagem você daria às pessoas?

A alteração do clima é inconveniente, mas não há maneiras não radicais para a sobrevivência da civilização escura. Ou mudamos radicalmente nesta década, ou a mãe natureza nos obrigará a mudar radicalmente nas décadas futuras. Mas se trabalharmos juntos, podemos evitar os resultados mais graves que cairão sobre nós se não agirmos agora.