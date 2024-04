Ao vivo: jornalista argentino denuncia o próprio pai por ter abusado de sua irmã desde os 3 anos de idade

Jornalista denunciou abuso do pai ao vivo

“Este é um começo de programa diferente...”. Assim começou o programa de Juan Pedro Aleart, do Canal 3 de Rosario, que denunciou ao vivo seu pai e tio, que o abusaram fisicamente, psicologicamente e sexualmente, assim como a seus irmãos.

Aleart falou por 25 minutos, onde contou que no ano passado ele apresentou uma queixa contra seu pai, juntamente com sua irmã mais nova.

"Meu pai abusou da minha irmã, sua própria filha, desde os três anos, sendo HIV positivo. Isso causou terríveis problemas de saúde e emocionais para minha irmã. Ela tremia, seu cabelo caía, ela estava muito mal", disse o condutor, que ressaltou que felizmente não foi contagiado, mas que toda vez que o via, sofria ataques de pânico.

"Eu fui testemunha porque meu pai abusou sexualmente da minha irmã na minha frente quando eu era criança. Abusou sexualmente da minha irmã e fazia tudo parecer um jogo. Nos fizeram acreditar, a mim e ao meu irmão, que minha irmã estava exagerando e era louca. Minha mãe foi vítima de tudo isso, assim como cúmplice", disse.

O pai foi denunciado

Juan Pedro Aleart também contou que demoraram muito para decidir denunciar o pai, mas quando sua irmã o fez, o progenitor foi acusado de abuso sexual agravado. "Mas a Justiça levou seu tempo. E meu pai foi notificado desta denúncia criminal há três semanas. Ao não querer enfrentar tudo o que havia feito, a atrocidade, a barbaridade que havia cometido, decidiu tirar a própria vida".

Um tio abusador

"Enquanto tudo isso acontecia na minha casa, em uma casa com um pai violento, abusador e uma mãe vítima e cúmplice ao mesmo tempo, um tio em quem eu confiava e que em muitas situações agiu como meu pai aproveitou-se do contexto de extrema vulnerabilidade em que eu estava e abusou sexualmente de mim e do meu irmão a partir dos 6 anos", revelou.

No ano de 2022, ela denunciou seu tio, mas “muitas provas foram apresentadas, três relatórios psicológicos de dois profissionais diferentes, o teste de Rorschach. Todos os indicadores de abuso deram positivo e foram apresentados à Justiça. Meu irmão relatou abusos sexuais da mesma maneira que essa pessoa fazia comigo, e também foi denunciado por outra pessoa que não conheço”.