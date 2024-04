A ex dele pediu centenas de dólares para lhe contar por que o deixou e foi criticado nas redes sociais

A ex dele pediu centenas de dólares para lhe contar por que o deixou e nas redes sociais não perdoaram (Pexels)

As redes sociais são uma plataforma onde as pessoas decidiram contar suas histórias, como o caso de um jovem que relatou como seu ex exigia US$200 para lhe dizer por que se afastou tão repentinamente.

Ele conheceu esta mulher em seu prédio e a convidou para sair, se deram bem e passaram momentos agradáveis juntos. No entanto, nem tudo continuou da melhor maneira e eles se encheram de conflitos, segundo ele, "sinais vermelhos" aos quais não deram a devida importância naquele momento.

"Algumas mulheres estão absolutamente perturbadas (...) Tudo começou com brincadeiras nos corredores e algumas mensagens diretas leves, depois nos adicionamos no Snapchat e começamos a trocar mensagens de texto", contou o homem em sua conta do Reddit.

Segundo o relato, tiveram algumas brigas triviais depois de se conhecerem por questões como questioná-la por ir a uma discoteca ou por ele tê-la adicionado no Facebook apesar de já serem amigos em outras redes, para o narrador eram reações exageradas.

Após várias semanas juntos, ela começou a se distanciar e a comunicação por parte da mulher foi diminuindo até desaparecer. Um dia, ele recebeu uma mensagem dela pedindo dinheiro para contar por que desapareceu. “Hoje, recebo uma mensagem de texto: ‘Envie-me US$200 e eu te direi por que parei de responder’”.

A mensagem e pedido de dinheiro foram feitos através de um aplicativo para troca de dinheiro com o objetivo de receber o dinheiro imediatamente.

A história gerou polêmica e debate nesta rede. “Esqueça a existência dela”, “Melhor ainda, não responda. Apenas bloqueie”, “Ela está sob efeito de drogas”, “Ignore-a daqui para frente”, “Apenas bloqueie e siga em frente”, são alguns dos comentários que se podem ler na publicação.