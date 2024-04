Veja imagens da erupção vulcânica que causou alerta de tsunami na Indonésia

A erupção do Monte Ruang, vulcão localizado na região de Sulawesi do Norte, Indonésia, segue causando estragos e preocupando a população e as autoridades locais. Desde o seu início, no dia 16 de abril, a erupção já fez com que um aeroporto fosse fechado e milhares de pessoas evacuadas dos entornos do vulcão. Agora, por conta dos destroços provenientes da atividade vulcânica no local, as autoridades precisaram emitir um alerta de tsunami.

Conforme publicado pela Folha de São Paulo, a erupção se tornou ainda mais intensa ao longo desta quinta-feira, dia 18 de abril. Por conta disso, as autoridades elevaram o nível de alerta e determinaram o fechamento do aeroporto internacional da região, visto que a quantidade de cinzas expelida pelo vulcão pode favorecer acidentes.

🚨VEJA: Imagens do Vulcão Ruang entrando em erupção na Indonésia impressiona a web. pic.twitter.com/afXCsusEls — CHOQUEI (@choquei) April 18, 2024

Pessoas precisaram ser removidas do local

Ainda segundo a publicação, mais de 11 mil pessoas foram retiradas de áreas próximas ao vulcão, sendo que algumas delas nem mesmo esperaram pelas autoridades para se retirarem de suas casas, o que tornou a evacuação desordenada e complicou a intervenção e auxílio das autoridades locais.

Recomendados

Assustador: Vulcão entra em erupção na Indonésia e provoca alerta de tsunami. pic.twitter.com/OTAkCmFh49 — Paulo Leal (@PauloRangelLeal) April 18, 2024

Agora, com a queda de materiais vulcânicos no mar, a ilha decretou risco de tsunami e colocou todos em alerta máximo. Em comunicado, especificamente dirigido para as pessoas que moram nas proximidades da costa da ilha, as autoridades pediram atenção para rochas incandescentes que podem atingir o local e para perturbações anormais do mar. O alerta é fundamentado e relembra quando em 2018 o vulcão Anak Krakato entrou em erupção e desencadeou um tsuname que vitimou mais de 400 pessoas.

Desde terça-feira, quando a atividade vulcânica começou de forma mais ativa, já foram registradas ao menos cinco erupções no local. Nas redes sociais, imagens das erupções foram compartilhadas.

Ao todo, a Indonésia possui 130 vulcões ativos e registra atividades sísmicas e vulcânicas frequentes, fazendo parte do chamado “Anel de Fogo do Pacífico”.