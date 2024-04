Semeadura de nuvens causou as enchentes em Dubai? Entenda

Após as intensas chuvas que atingiram os Emirados Árabes Unidos nos últimos dias e deixaram Dubai debaixo d’água, diversas notícias sobre a semeadura de nuvens tomaram conta da internet apontando a técnica de modificação do clima como sendo responsável pelo volume anormal de chuvas que atingiu a região. Segundo informações do Centro Nacional de Meteorologia dos Emirados Árabes Unidos, somente em Dubai foram registrados 254 milímetros de chuva, algo que é equivalente a quantidade esperada para dois anos de chuvas na região.

Segundo publicado pelo O Globo, o próprio Centro Nacional de Meteorologia dos EAU foi responsável por negar os boatos de que a técnica de semeadura de nuvens teria sido aplicada pouco antes das fortes tempestades que atingiram a região. No entanto, informações da agência Associated Press revelam que meteorologistas locais apontaram para a realização de “seis ou sete voos de semeadura de nuvens” dias antes das precipitações.

Semeadura de Nuvens?

A polêmica ao redor da semeadura de nuvens foi levantada depois que Dubai e outras localidades dos EAU passaram a sofrer as consequências das fortes, e inesperadas, chuvas que atingiram a região. Conforme a publicação, a técnica é realizada por meio de aviões que “bombardeiam” as nuvens com produtos químicos específicos que teriam como objetivo incentivar as chuvas.

Recomendados

Utilizada há décadas, essa técnica vem sendo um importante aliado para ajudar a resolver as questões relacionadas com a escassez de água na região dos Emirados Árabes Unidos. Ao todo, conforme a revista Newsweek, o estímulo artificial às chuvas é resultado de um investimento milionário.

No entanto, ao que tudo indica o grande fator responsável pelas chuvas intensas na verdade tem sua base na mudança climática. Ainda na publicação feita pelo O Globo, conforme citada a BBC, um “sistema meteorológico de baixa pressão isolado trouce ar quente e úmido e bloqueou a passagem de outros sistemas meteorológicos”, causando as chuvas de intensidade anormal para a região.