Punição exemplar, a NBA suspende jogador por toda a vida por manipulação de jogos

A liga de basquete mais importante tomou uma decisão sem precedentes ao suspender por toda a vida o ala do Toronto Raptors, Jontay Porter, por violar as regras da liga ao apostar em jogos da NBA e fornecer informações confidenciais a apostadores.

Este anúncio marca um marco na história da NBA, já que Porter se torna a segunda pessoa a ser banida para sempre pelo comissário Adam Silver, depois do ex-proprietário do Los Angeles Clippers, Donald Sterling, em 2014.

Jontay Porter (34), dos Raptors de Toronto, e Jamal Murray (27), dos Nuggets de Denver, durante a segunda metade da partida de basquetebol da NBA, em 11 de março de 2024, em Denver. A NBA suspendeu Porter em 17 de abril de 2024. AP (David Zalubowski/AP)

A liga revelou que o jogador dos Raptors forneceu informações a apostadores sobre seu estado de saúde antes de um jogo de sua equipe em 20 de março, o que provocou uma série de apostas incomuns em torno do desempenho de Porter nesse jogo, levando a uma investigação minuciosa por parte da liga.

A investigação foi iniciada depois que a liga recebeu informações de operadores de apostas esportivas licenciados e de uma organização que monitora os mercados de apostas legais.

O presidente dos Raptors, Masai Ujiri, expressou surpresa com a notícia da suspensão vitalícia de Porter, afirmando que ninguém esperava esse desfecho. A NBA, em seu comunicado oficial, classificou as ações do atleta como "descaradas" e enfatizou a importância de proteger a integridade da competição esportiva.

Jontay Porter Toronto Raptors vs New York Knicks (Sarah Stier/Getty Images)

Como foi a tentativa de fraude na aposta?

O incidente ocorreu durante um jogo contra o Sacramento Kings, onde Porter saiu do jogo após apenas alguns minutos, citando doença; no entanto, nenhuma das estatísticas do jogador atingiu os totais estabelecidos em uma aposta feita por um indivíduo conhecido nesse campo, que apostou $80.000 dólares através de uma casa de apostas esportivas online, com a qual teria ganho $1,1 milhão se tivesse sido cumprida.

A NBA congelou a aposta e iniciou uma investigação, que eventualmente levou à decisão de suspender Porter permanentemente, com essa ação destacando o compromisso da liga com a integridade e o fair play no esporte, enviando uma mensagem clara de que comportamentos que comprometam a confiança do público na autenticidade e justiça da competição não serão tolerados.