O amor não morreu: o romântico pedido de casamento a uma policial foi registrado em vídeo

Nas redes sociais, tornou-se viral o pedido de casamento a uma policial em San José del Guaviare feito pela sua namorada. O vídeo tornou-se viral nas redes sociais pelo momento emocionante e romântico, mas também houve opiniões contrárias às futuras esposas por ser um ato ‘imoral’ ou algo que não deveria ser feito nas instalações da Polícia.

No vídeo, vemos como, durante o treinamento, e na presença de dezenas de policiais e superiores, sua namorada se aproxima com um buquê de flores brancas e um anel para pedir em casamento. A policial, surpreendida pelo momento romântico, aceitou o pedido e ambas se abraçaram ternamente. A resposta, é claro, gerou a felicidade e celebração de seus colegas e superiores, que aplaudiram em uníssono.

Várias pessoas responderam ao vídeo e várias opiniões diferentes são vistas. Por um lado, há aqueles que apoiam o fato e celebram o amor das mulheres. “Este é o tipo de coisa que devemos celebrar, o amor. Não é nada além de amor”, disse um usuário do X em relação ao vídeo. Outros celebraram a notícia como ‘uma das poucas positivas’ nos últimos tempos do país e garantiram que a Polícia Nacional deve ser inclusiva e respeitosa de todas as crenças e orientações.

No entanto, não faltaram ataques às mulheres e à instituição. Vários usuários de X afirmaram que, embora respeitem a orientação e demonstrações de afeto das duas mulheres, teria sido melhor se tivessem pedido a oficial em casamento fora das instalações da Polícia e sem estar usando o uniforme. Outros usuários mais agressivos e radicais afirmaram que esse tipo de ato demonstra a decadência da instituição.

A seguir, assista ao vídeo completo do pedido de casamento: