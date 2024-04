Novo desafio viral de noivas em casamentos saiu do controle

Diariamente, milhares de histórias são contadas nas redes sociais e muitas conseguem capturar a atenção da comunidade digital, como é o caso de “vejo e quero”, que tem dominado as tendências na Internet.

O nome dela é Maryorit Cordova e o vídeo original da criadora de conteúdo peruana ultrapassou os 37 milhões de visualizações na rede social TikTok, onde ela tem mais de 9 milhões de seguidores que compõem sua comunidade digital.

Na publicação original, que foi feita em 23 de novembro de 2023, é possível ler na parte superior do vídeo a frase "minha amiga toda vez que vê o ex feio dela", mas ela o acompanhou com a música 'Bad Bitch' de Wanda Nara & Negro Dub.

Wanda Solange Nara é uma modelo e influenciadora que em 2023 estreou como apresentadora no reality show de culinária 'MasterChef Argentina', além de iniciar sua carreira musical com a música viral em que confessa seus gostos por luxos e também por um homem.

Diante disso, Maryorit Cordova usou a música para o vídeo que, em poucas semanas, se tornou até mesmo um modelo na plataforma de edição CapCut, onde os usuários adicionam imagens com Maryorit fazendo gestos divertidos enquanto canta a música em primeiro plano.

"Eu vejo e quero" chega aos casamentos e estes são os melhores vídeos

No entanto, a tendência tomou outro rumo, pois algumas mulheres têm feito isso para se referirem aos seus parceiros, e realizam o desafio viral durante o próprio casamento. Vídeos semelhantes têm aparecido nas redes sociais, nos quais as mulheres exibem de forma divertida, no meio do protocolo e seriedade que representa a união, aquele que está se tornando seu marido naquele momento.

O desafio consiste em cantar parte da letra da música durante a cerimônia, especificamente na parte que diz: "Siempre consigo todo lo que quiero, él me gustó parece sincero, lo veo y lo quiero, lo veo quiero, lo quiero y lo tengo, porque soy una bad bitch".